No âmbito das comemorações do Dia Mundial da Água, a EPAL apresentou a nova garrafa, Alma Mater, com assinatura de Eduardo Souto de Moura. O evento de lançamento contou com a presença do arquiteto Eduardo Souto Moura e do ministro de Ambiente e da Ação Climática, Duarte Cordeiro.

A nova peça resultou do desafio lançado pela EPAL a Souto de Moura, de desenho e conceção de uma garrafa para água da torneira numa perspetiva de sustentabilidade ambiental.

“Esta peça pretende valorizar a água de excelente qualidade distribuída pela rede pública, apelando ao consumo deste bem universal, acessível e ecológico, e contribuindo para um ambiente mais limpo para todos”, afirmou o diretor de comunicação e educação ambiental da EPAL, Marcos Sá, em comunicado.

A nova garrafa com assinatura de Eduardo Souto de Moura é a segunda peça da coleção da EPAL de garrafas de autor, tendo a primeira, a garrafa Lisbon Soul, sido desenhada por Álvaro Siza Vieira, em 2017.