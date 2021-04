Com a sustentabilidade na ordem do dia, é mais urgente do que nunca despertar a atenção para a necessidade de preservar o planeta. Nos últimos anos, foram desenvolvidas milhares de aplicações móveis, algumas delas com jogos, que incentivam as pessoas a viver uma vida mais ecológica, adotando hábitos mais responsáveis e racionais no quotidiano. Já que passa tanto tempo de volta do telemóvel, por que não tirar partido dessas horas? Estas são cinco das apps que deve descarregar urgentemente.

1. Recycle BinGo

É, provavelmente, o jogo mais amigo do planeta. Todos os meses, apresenta um cartão que deve preencher. Está associado a um ecoponto e, sempre que leva o seu lixo para esse posto de reciclagem, captura as personagens coloridas que o vão preencher. Para o conseguir, deve dirigir-se lá todos os dias. Os pontos que acumula podem ser convertidos em prémios ou em vales de desconto a utilizar nos supermercados Pingo Doce, nas lojas Decathlon e Lanidor ou ainda na livraria digital Wook.

2. HowGood

Somos o que comemos e a comida que escolhemos comprar não só afeta a forma como gerimos a nossa vida, como o processo em que o fez afeta o ambiente. HowGood, a ferramenta perfeita para os cidadãos mais conscienciosos, é uma app que permite digitalizar o código de barras nos estabelecimentos comerciais para procurar a informação do produto. Para além de saber se o artigo em questão é bom para o ambiente, fica também com a noção dos seus possíveis impactos na sua saúde.

3. iRecycle

Reduza, reutilize e recicle com iRecycle. Esta aplicação móvel, que conta com milhares de utilizadores, avisa como, onde e quando reciclar através da sua localização. Para além disso, é também uma plataforma educacional que informa os que a utilizam regularmente acerca do que pode ou não ser reciclado. É muito útil, especialmente para artigos que têm requisitos específicos, como os aparelhos electrónicos, que não devem ser abandonados inadvertidamente em qualquer caixote do lixo.

4. Zero Carbon

Sinta-se útil e em conta ao fazer download desta app que funciona quase como se fosse uma pulseira de fitness. Só que, em vez de contar a quantidade de exercício e de calorias, regista se as suas tarefas têm impacto na emissão total de carbono. Numa altura em que milhares de pessoas em todo o mundo procuram reduzir a sua pegada ambiental, é importante ter uma noção mais clara dos impactos que as nossas escolhas podem ter na sustentabilidade do planeta.

5. JouleBug

Trabalhar em prol de um estilo de vida mais sustentável pode tornar-se ainda mais divertido com este jogo, o JouleBug. Sempre que faz algo que se revela útil à sustentabilidade do meio que o rodeia, a aplicação recompensa-o com pins e pontos. Se se lembrar de usar uma caneca de café em vez de um copo de papel, por exemplo, é recompensado! Esta aplicação móvel também permite contabilizar o quanto poupa todos os anos com essas trocas. Em média, esse valor atinge facilmente os 200 €.