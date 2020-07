O equilíbrio do planeta está em risco e plantar árvores ou reduzir a poluição dos oceanos estão longe de ser as únicas formas de o salvar. Para ficar a par dos (muitos) projetos de sustentabilidade ambiental que estão atualmente em marcha, para saber o que pode fazer para colaborar com as organizações no terreno ou, pura e simplesmente, para ver imagens que dão que pensar e refletir sobre as suas ações, não faltam razões para seguir de perto o trabalho meritório que está a ser desenvolvido.

1. Planet Conservation

Esta organização desenvolve projetos de apoio social e iniciativas de cariz ambiental na Costa Rica. Neste momento, para além de procurar voluntários de todo o mundo, tem em marcha uma campanha de angariação de fundos no âmbito de uma ação, batizada "Caribe Sur libre de plastico", que pretende acabar com o plástico no sul das Caraíbas.

2. The Ocean Cleanup

Limpar oceanos, mares, rios, ribeiras e lagos é a prioridade desta organização, criada por Boyan Slat, então um adolescente de 16 anos. Durante umas férias na Grécia, decide, um dia, fazer mergulho, mas rapidamente percebe que há mais plástico para ver do que peixes. Mais tarde, desiste dos estudos para desenvolver uma rede que apanha o lixo.

3. Greenpeace

É uma das mais populares associações ambientalistas do planeta e elegeu as alterações climáticas como o seu foco primário de atuação. Em todo o mundo, são muitas as iniciativas que continua a empreender para combater a crise hídrica, a desflorestação e o plástico e para garantir a melhoria da qualidade do ar e a proteção de mares e oceanos.

4. Ocean Conservancy

Sediada em Washington, nos EUA, esta organização desenvolve esforços para manter os oceanos limpos e sustentáveis, atuando em locais como o Ártico ou o golfo do México. A acidificação das águas oceânicas e os efeitos nocivos das alterações climáticas são, a par da proteção dos habitats marinhos, dois dos problemas que mais afligem a instituição.

5. Union of Concerned Scientists

Também conhecida como UCS, esta organização americana reúne um grupo de 17.000 cientistas que se debruçam em permanência sobre os problemas do planeta, procurando desenvolver e implementar soluções de sustentabilidade ambiental. Em 2020, a poluição atmosférica, a pandemia viral de COVID-19 e o racismo figuram entre as prioridades.