Embora as restrições ao desenvolvimento deste tipo de produtos tenham aumentado nos últimos anos, este formato, privilegiado por muitos, continua a ser o mais prejudicial para a atmosfera. Também o uso de algumas substâncias controversas veio pôr em destaque as suas opções químicas que, nalguns casos, podem afetar a pele sensível das axilas.

As alternativas mais respeitadoras para com o meio ambiente e para com o próprio corpo são as com fórmulas que evitam perfumes, alumínio e/ou álcool e não interferem com o processo de transpiração, favorecendo um processo de eliminação natural ao combater a proliferação de bactérias com óleos essenciais que incluem propriedades antimicrobianas.

4. Aposte numa higiene dentária mais sustentável

De acordo com as estimativas avançadas por vários estudos científicos nos últimos anos, usamos, ao longo da nossa vida, mais de 300 escovas de dentes, o equivalente a cerca de cinco quilos de plástico por pessoa. Existem alternativas? Sim! As opções ecológicas feitas com cabo de bambu e cerdas de nylon com elevada taxa de biodegradação são uma delas. Ao descartá-las, é recomendável remover as cerdas com pinças e depositá-las no recipiente amarelo.

Embora ainda existam limitações no que respeita aos dentes sensíveis, já existem muitas opções no mercado, tal como também sucede com as pastas dentífricas com ingredientes de origem natural. As de bambu destacam-se pelas propriedades de limpeza. As de hortelã pela ação refrescante. As de aloé vera protegem as gengivas. A opção vegana alternativa à seda do fio dental são as fibras vegetais, como o carvão de bambu, reforçadas com fios de poliéster e revestidas com alguns óleos essenciais.

5. Invista em recipientes que podem ser reutilizados

O costureiro francês Thierry Mugler foi, em 1992, o pioneiro no mercado da cosmética de luxo da era moderna a retomar uma tradição que remonta ao século XVIII, ao possibilitar aos seus clientes voltar a encher os frascos das suas fragrâncias do perfume original. Desde então, muitas marcas adotaram o mesmo sistema e, hoje, é possível fazê-lo com os mais diversos produtos, desde a maquilhagem aos produtos para cabelo, corpo ou rosto. A Benâmor é uma das que o permite.

6. Prefira cosméticos com fórmulas biodegradáveis

Segundo informações difundidas pelos laboratórios dermatológicos Avène, cerca de 75% dos corais do planeta estão ameaçados pela atividade humana e, entre 25% a 50% das espécies marinhas, vivem em recifes. Esta constatação levou muitas empresas do setor a tomarem medidas e a desenvolverem protetores solares que não interfiram prejudicialmente com o ecossistema marinho.

Para isso, baseiam-se em fórmulas biodegradáveis que não deixam resíduos e que apostam em ingredientes essenciais. Muitas, como a Isdin, têm vindo a incorporar nos seus produtos um pequeno número de filtros solúveis em água altamente eficazes, deixando de lado aditivos desnecessários, microesferas plásticas, parabenos, perfumes, conservantes e até silicones prejudiciais.

7. Recicle sempre que essa possibilidade exista

Aplicar as regras da reciclagem a todos os gestos quotidianos, incluindo os cosméticos e os dermocosméticos e os produtos de beleza e higiene, é absolutamente essencial. Muitas empresas recorrem já a embalagens fabricadas com material reciclado que são, por sua vez, facilmente recicláveis. Há outros agentes deste setor que limitam a utilização de papel nos recipientes que vendem, incluindo essas informações nas próprias caixas.

As garrafas são, geralmente, feitas de plástico, pelo que podem ir diretamente para o ecoponto amarelo para poderem vir a ser reaproveitadas. Os frascos da maioria dos perfumes, de vidro, vão para o ecoponto verde. Se o fizer, com este simples gesto, vai ajudar a reduzir as emissões de dióxido de carbono e o consumo de energia, evitar a exploração excessiva de recursos naturais e ajudar a criar cidades mais sustentáveis.