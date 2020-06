Bases de maquilhagem que (também) cuidam da pele

Para que a maquilhagem tenha o melhor dos resultados e para que consiga um look como aqueles que passa a vida a ver em revistas, na televisão ou nas redes sociais especializadas, é fundamental começar a maquilhagem pela aplicação de uma boa base ou fond-de-teint, como muitos também lhe chamam. A qualidade e a escolha adequada deste produto determinarão a diferença entre um rosto luminoso e um rosto mascarado.

Para que serve?

A base não se limita a dar cor. Tem várias outras funções:

- Unifica o tom. Ajuda a homogeneizar o tom de pele e a disfarçar imperfeições.

- Ajuda a fazer sobressair determinados traços. Ajuda a realçar as melhores feições e a dar mais luminosidade ao rosto.

- Mantém a maquilhagem. Serve para ajudar a maquilhagem que se coloca por cima a durar mais tempo. A base atua como um fixador que faz com que a maquilhagem não desapareça ao longo do dia.

Como saber a que me fica melhor?

A oferta é grande e não para de aumentar. Pode encontrar bases de maquilhagem líquidas, em creme, em pó... Para além disso, as bases podem conter fórmulas específicas para satisfazer as necessidades dos diferentes tipos de pele, de maneira que existem bases para pele sensível, para pele oleosa ou para pele seca e, até, específicas para peles com rosácea ou com cicatrizes. As que existem no mercado são:

- Fluídas

São muito fáceis de aplicar e dão um aspeto muito natural, com um acabamento acetinado e luminoso, à pele. São uma excelente opção para peles oleosas, já que a sua fórmula é mais aquosa e com pouco ou nenhum conteúdo de óleos.

- Compactas em creme

São espessas e cobrem mais, pelo que são ideais para camuflar imperfeições. Há que ter cuidado com as quantidades aplicadas, pois pode ficar com um aspeto artificial. É adequada para peles secas e normais.