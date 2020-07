De acordo com especialistas, existem, pelo menos, estas na categoria das essenciais. Procure identificar se todas as que tem se enquadram nestes perfis e aprenda a lidar com elas, conhecendo melhor o que, por norma, as costuma diferenciar.

Na série de televisão norte-americana "Sexo e a cidade", eram quatro e não podiam ser mais diferentes, apesar de terem traços comuns. Podemos contar com elas para o que der e vier mas, para cada situação, há uma amiga certa. Segundo muitos especialistas, existem, pelo menos, cinco que são essenciais. Procure identificar se todas as suas se enquadram nestes perfis e conhecça melhor o que as costuma diferenciar. 1. A positiva Para ela, não há impossíveis e nunca nada está perdido. É a companhia ideal para nos levantar o ânimo quando nos sentimos em baixo ou quando temos um problema que nos apoquenta. Tem o dom de encontrar sempre o lado cor de rosa da vida, ajudando-nos a passar por cima dos pequenos grandes dramas da nossa existência, relativizando-os. Ter uma amiga destas, pelo menos, é imprescindível. 2. A viajante Quando procuramos companhia para uma viagem de última hora, uma característica torna-se importante, a flexibilidade. A amiga viajante é aquela que prescinde do luxo do resort paradisíaco em nome de uma boa aventura. E esta não é obrigatoriamente aquela amiga de longa data! Basta ser alguém com quem tem alguma intimidade e que se mantém acordada e com energia para além da meia-noite. 3. A sincera Também é daquelas amigas que devemos ter sempre por perto. Não receia a verdade, pois acredita que é através dela que se constroem relações honestas e que se conquista a confiança dos amigos. É certo que a verdade pode doer, mas quando essa verdade é dita por alguém, não por ciúme ou malícia mas por amizade, como é o caso, esse alguém poderá tornar-se numa das suas melhores amigas. Acredite! Continuar a ler 4. A rapariga que apenas quer divertir-se É a companhia perfeita para uma sexta-feira ou para um sábado à noite em que o grande objetivo é a diversão absoluta. Divertida, espontânea e imparável, garante momentos espontâneos de puro divertimento e muitas histórias para mais tarde recordar. É com ela que vai vive, por norma, as situações mais insólitas e até aqueles que acabarão por ser os episódios mais recambolescos da sua existência. 5. A amiga invulgar Algumas são mais novas, outras têm o dobro da nossa idade. Algumas são ricos, outras pobres. Muitas são brancos mas também há negras, hispânicas e asiáticas... E é isso que enriquece a nossa vida, uma riqueza que apenas a variedade pode trazer. De acordo com os especialistas, o leque de amizades também deve incluir amigas invulgares, amizades improváveis que nos acrescentam variedade e diversidade.