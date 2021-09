Por vezes, conseguir orientar todas as tarefas que precisam de ser feitas no dia a dia é um desafio enorme, por isso, saber gerir o tempo é fundamental.

Uma boa gestão do tempo permite ter uma maior organização das rotinas e tornar a vida profissional mais produtiva, reduzindo consideravelmente o stresse e a ansiedade.

O objetivo não é fazer o máximo de coisas no mínimo de horas, mas sim saber como otimizar as horas, sem desperdiçar tempo, ganhando mais tempo para as atividades pessoais.

Sendo a gestão de tempo a chave para uma vida mais equilibrada, a Hotmart divulga cinco estratégias de gestão de tempo que devem ser aplicadas no dia a dia:

Autoconhecimento

O autoconhecimento é o primeiro passo, pois só assim é possível construir uma rotina positiva e adaptada ao ritmo de cada um. É, por isso, importante identificar os períodos mais produtivos e saber o tempo que se gasta para realizar cada atividade.

Mapear tudo isto é importante para saber exatamente quanto tempo é preciso para concluir cada tarefa e para as organizar, sem haver uma sobrecarga.

Definir prioridades

Ao organizar a agenda é fundamental dividir as tarefas por prioridades, ou seja, da mais urgente para a menos urgente. Começar por uma tarefa pouco importante pode fazer com que se perca tempo crucial para realizar o que é urgente e que precisa de mais atenção.

Dividir as tarefas

Fazer a mesma coisa durante horas seguidas pode ser cansativo e pouco produtivo. Se existem tarefas que exigem mais horas, o melhor é dividi-las em tarefas menores ao longo da semana para facilitar o processo e trabalhar com mais tranquilidade, sem se cansar tanto da atividade.

Anotar todos os compromissos e tarefas

O melhor é anotar tudo o que é necessário fazer, para que nada seja esquecido nem confundir prazos. Essa estratégia também ajuda a visualizar melhor tudo o que é necessário fazer e, assim, gerir melhor os horários.

Para as anotações pode recorrer a vários métodos: agenda física, agenda online, planner ou aplicações online.

Fazer pausas

A gestão de tempo também significa estipular momentos específicos para descanso. Sem pausas estratégicas ao longo do dia, é impossível manter a produtividade e ter uma rotina saudável.

As pausas ajudam a descansar mental e fisicamente e a recuperar as energias. No entanto, se não forem incluídas no planeamento, há grandes hipóteses de não se dar a devida atenção a estes momentos.

Fazer uma boa gestão do tempo é o melhor caminho para obter mais produtividade e uma vida mais equilibrada. No entanto, como existem muitas formas de o fazer é importante contar com a ajuda de quem entende do assunto.