No verão, muitas empresas deparam-se com períodos de trabalho mais calmos, graças ao abrandamento da atividade do mercado. Durante estes meses, as equipas tendem a fazer horários mais leves e a dar seguimento a assuntos menos urgentes, o que se traduz numa redução do ritmo de trabalho. Ainda assim, é importante que este período não signifique uma perda da produtividade dos profissionais, mas uma oportunidade para otimizarem o seu desempenho.

Neste sentido, o ManpowerGroup, especialista global em recrutamento e gestão de talento, apresenta cinco sugestões para manter a produtividade nos meses de verão:

1. Organizar as tarefas pendentes: esta é a altura ideal para se concluir todas as tarefas que foram consideradas menos urgentes e que possam ter ficado pendentes. Assegurar a sua resolução é essencial para dar início a novos projetos e desafios de forma eficiente;

2. Priorizar as tarefas mais relevantes: o abrandamento da exigência do mercado pode gerar alguma redução no empenho e no ritmo de trabalho. Para impedir que isso aconteça, as equipas devem definir um horário que priorize as tarefas mais exigentes e complexas;

3. Garantir tempo para pausas: com parte das reuniões regulares a serem adiadas ou canceladas, é provável que muitos profissionais se foquem, intensivamente, por períodos mais alargados, esquecendo-se de fazer pausas saudáveis. Para o evitar e garantir que ganham perspetiva sobre as tarefas em curso, é importante programar momentos de pausa;

4. Estreitar laços com a equipa: o abrandamento da atividade gera uma maior disponibilidade, pelo que os profissionais podem aproveitar para conhecer melhor os colegas e fortalecer os laços entre a equipa. Quando os escritórios estão menos movimentados pode ser mais fácil estabelecer ligações, criando um bom ambiente de trabalho, que motiva toda a equipa;

5. Refletir sobre o avanço do ano: refletir sobre os resultados alcançados e metas ainda por atingir é uma boa prática. É importante que os profissionais consigam compreender o que correu bem, quais os aspetos a melhorar e as competências a desenvolver para enfrentarem o resto da época de trabalho.

Manter a produtividade durante o verão é uma boa forma de assegurar uma preparação adequada para o regresso aos picos de trabalho. As equipas devem, por isso, encarar esta fase como uma oportunidade para se fortalecerem enquanto profissionais preparados e produtivos.