A imagem de ressonância magnética demonstra que basta pensarmos que vamos dar algo a outra pessoa para ativar a área emocional mais profunda do cérebro [sistema mesolímbico] que está associada à alegria e promove a produção de substâncias que nos fazem sentir bem. Nós estamos programados para sentirmos alegria quando somos generosos.

O nosso nível de felicidade pode então ser determinado pelo nosso nível de generosidade...

Claramente. Num recente estudo, realizado pela Universidade de Harvard, foram dados 20 dólares a estudantes e foi-lhes pedido que o gastassem consigo ou com outras pessoas. Os que fizeram a segunda opção relataram-se muito mais felizes. A felicidade resulta principalmente da nossa contribuição para os outros.

As mulheres são mais generosas do que os homens?

Sim, embora esta possa ser uma generalização pouco pertinente em termos individuais. Penso que as mulheres, ao longo da evolução humana, desenvolveram mais as suas capacidades empáticas do que o sexo oposto, até porque estas são essenciais para o sucesso da educação de uma criança. No entanto, existem também muitos homens tão generosos quanto elas.

Acredita que "nos podemos descobrir ao entregar-nos aos outros", como refere um dos seus livros. Porquê?

No egoísmo, encontramos a mais profunda futilidade, mesmo que durante algum tempo pareçamos estar a prosperar. Quando vivemos tanto ou mais para outros como para nós, descobrimos uma vida muito mais profunda e feliz e também tendemos a sentir-nos menos stressados e propensos à depressão.

Dinheiro, sucesso e poder são frequentemente associados a uma atitude individualista/negativa. É possível ser-se altruísta e simultaneamente bem-sucedido?

Na verdade, os melhores líderes são altruístas. Os vendedores que se preocupam em primeiro lugar em satisfazer os clientes são precisamente os mais bem-sucedidos. Muitos estudos demonstram que os jovens altruístas envolvidos em serviço cívico tendem a assumir o papel de líder e a ter uma vida financeira melhor. Estes são efeitos secundários do facto de nos importarmos verdadeiramente com os outros.

O seu livro aborda dez formas de dar, através de celebração, generatividade, perdão, coragem, humor, respeito, compaixão, lealdade, saber ouvir e criatividade. Pode-nos explicar este conceito?

Todos temos diferentes formas de dar e amar. Alguns são ouvintes excecionais, outros têm a capacidade de ajudar o mundo através das artes ou da ciência e outros têm simplesmente a capacidade de apreciar e celebrar o que existe à sua volta. Há ainda quem seja capaz de dizer a verdade com afeto mesmo quando não é fácil.

Outros parecem literalmente capazes de sentir o sofrimento alheio. Já o meu pai, por exemplo, não era muito compassivo mas era muito leal e sempre trabalhou para pagar as contas. A sua forma de ser generoso era a lealdade. Há ainda quem seja capaz de usar o humor para animar os outros, inspirando-os.

Todos temos dons diferentes e devemos viver a nossa vida contribuindo para o bem alheio, potenciando esses mesmos dons. Mas também devemos tentar desenvolver outras formas de dar, especialmente em áreas em que somos menos bons. Não devemos dar apenas aos que nos são mais próximos mas aos que mais precisam.

Exercer a generosidade não é fácil. O perdão é exemplo disso. Há passos que nos possam ajudar a praticá-lo?

Primeiro, antes de tudo, é preciso compreender que o perdão não significa necessariamente reconciliação. Em segundo lugar, estar consciente que magoar os outros magoa-nos e, portanto, a pessoa que nos magoou provavelmente carrega algum peso. Pense como será a vida dessa pessoa.

Em terceiro lugar, lembre-se que todos precisamos de ser perdoados, não somos perfeitos. Finalmente, imagine um mundo sem perdão. Ninguém falaria com ninguém, ninguém sorriria. Seríamos todos hostis e amargos, a viver nas trevas.

Não é comum ouvirmos falar do conceito de generatividade, ao qual dedicou um capítulo no seu livro. O que o distingue da generosidade?

Generatividade é a generosidade mas centrada em ajudar os outros a serem também generosos. Por outras palavras, queremos, através do amor, gerar nos outros a capacidade de dar, especialmente entre os mais jovens. Isto é conseguido através do exemplo que damos, ao funcionarmos como professores.

Há passos simples que nos permitem exercitar a generosidade?

Por exemplo, quando se levantar pela manhã reserve os primeiros dez minutos para visualizar as interações que irá ter durante o dia e imaginar como em cada uma delas poderá exprimir afeto pelo outro. Isto é algo que me ajuda, é quase como um ensaio do dia que se avizinha. Também não se esqueça de sorrir e cumprimentar todas as pessoas com quem se cruzar.

E como podemos estimular os nossos filhos a serem pessoas generosas?

Acima de tudo, sendo pais carinhosos e modelos de ações e emoções. Os estudos demonstram que famílias em que existe uma elevada empatia geram crianças bondosas. Portanto, a generatividade de que falávamos tem início numa idade muito precoce. Os pais podem também estimular esta característica envolvendo os seus filhos em ações generosas e quando as crianças se comportam de forma egoísta não as repreender severamente mas antes encorajá-las a refletir sobre as suas ações.

No seu dia a dia o que faz para pôr em prática o que escreve?

Estou muito consciente de que a hostilidade e amargura afetam a minha saúde física e mental e sei que não gasto mais tempo ou energia se for bom para os outros em vez de desagradável. Faço questão de dar algo, por muito pequeno que seja, a toda a gente com quem me cruzo, mesmo que isso signifique apenas cumprimentar o outro.

Faço-o porque quero que essa pessoa sinta que tem importância. Não me importo, no entanto, com a reciprocidade porque, em parte, em certa medida, isso pode ser frustrante. Também medito e rezo pelos outros com regularidade e acredito que o amor é a força mais poderosa do universo. Não tenho qualquer dúvida em relação a isso.

Texto: Nazaré Tocha