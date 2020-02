Fantasias sexuais. Os (muitos) benefícios do sexo fora dos padrões habituais para a saúde

Criar fantasias eróticas num encontro sexual é essencial para estimular o desejo. Quebram a rotina, fazem-nos sonhar e abrem novos caminhos aos sentidos, proporcionando mais e melhor prazer. Maria Lopes (nome fictício) é uma das muitas portuguesas que podem comprovar essa teoria. Tinha 25 anos e pouca experiência sexual mas, secretamente, desejava poder fazer sexo num local público, onde pudesse sentir a adrenalina que o risco de ser apanhada lhe provocava.

Ter relações sexuais ao ar livre era algo que, no seu íntimo, a excitava muito. Nunca se atreveu a falar disso ao namorado, mas, um dia, ganhou coragem e preparou-lhe uma surpresa. Uma noite de verão em que ele a foi buscar passear junto ao rio Tejo, em Lisboa, saiu de saia, sem roupa interior. E, num banco de jardim, discretamente, deu asas ao seu desejo. Praticamente todas as mulheres, tal como os homens, fantasiam de alguma forma com sexo fora dos padrões.

Enquanto crianças, o mundo da fantasia dominava as nossas vidas e procurávamos através do faz-de-conta, alegria e felicidade. Depois crescemos e, já adultos, o stresse diário, a correria, as responsabilidades e as preocupações quebram a magia infantil, a capacidade de fantasiar. As fantasias eróticas são, segundo inúmeros especialistas, importantes para melhorar as nossas relações amorosas e até para garantir a nossa saúde mental, uma vez que quebram a rotina, fazem-nos esquecer as dificuldades e abrem-nos novos caminhos para os sentidos, proporcionam mais e melhor prazer sexual. Fantasiar é, na realidade, deixar o papel de esposa e de mãe por umas horas e viver outra vida.

Uma vida com menos responsabilidades, construindo assim uma relação mais sólida e satisfatória com o parceiro. "É preciso clarificar que há uma grande imprecisão e confusão acerca do que são fantasias sexuais. Muitas vezes, usa-se este termo para falar do desejo de praticar atividades menos normativas ou para falar de ideias que as pessoas têm acerca de contextos e narrativas sexuais onde se imaginam envolvidas", refere a sexóloga Patrícia Pascoal.

"Ainda que possam ser irrealistas ou de fácil execução. E, neste sentido, falamos do gosto de evasão e visita ao improvável através da imaginação", referiu, em declarações à edição impressa da Saber Viver na condição de presidente da Sociedade Portuguesa de Sexologia Clínica e de coordenadora do Mestrado em Sexologia da Universidade Lusófona. Segundo esta especialista, as pessoas imaginam-se a assumir papéis diferentes em contextos muitas vezes impossíveis.