É, à partida, o principal objetivo da mulher numa relação sexual, ainda que nem todas o consigam sentir. O orgasmo feminino consiste num único processo, determinado pelo sistema nervoso central que gera impulsos eléctricos que percorrem o corpo desde o cérebro à espinal medula. De facto, na realidade, quer para as mulheres, como para os homens, só há um tipo de orgasmo, existindo, no entanto, várias vias para o atingir.

Durante muito tempo, pensava-se que a mulher teria somente dois tipos de orgasmo, o clítoriano e o vaginal. Sigmund Freud, o neurologista austríaco fundador da psicanálise, por exemplo, confirmou esta ideia no quadro do seu tempo, veiculando o pressuposto de que a mulher incapaz de atingir um orgasmo por penetração seria imatura sexualmente, uma tese rejeitada por muitos especialistas com o passar do tempo.

Efetivamente, o corpo feminino possui não uma, mas diversas áreas com potencial erógeno que, devidamente estimuladas, podem levar ao clímax, isto é, ao auge do prazer na relação consigo mesma ou com um parceiro. Segundo Bram Broms, médico especialista da clínica euroClinix, "por desconhecimento, preconceito ou receio, este potencial é timidamente explorado, colocando em cheque uma vida sexual mais plena e satisfatória". "A sexualidade feminina permanece, por isso e em certa medida, algo obscura nas promessas infindáveis do seu prazer", refere ainda.

A intimidade sexual e o orgasmo não se restringem à relação entre a vagina e o pénis. De facto, o sexo não é só uma relação coital, sendo que o orgasmo pode ser desencadeado de muitas outras formas, como a masturbação e o sexo oral. Para o homem, é mais fácil atingir o orgasmo através da penetração, já que a humidade, a temperatura da vagina e o movimento dinâmico do pénis estimulam as suas terminações nervosas.

No entanto, no caso da mulher, essa hipótese não se coloca, pois as suas terminações nervosas localizam-se no exterior da vagina, exigindo, à priori, estimulação para uma maior recetividade e disponibilidade do corpo para o ato amoroso. Neste âmbito, vale a pena referir que os mapas de prazer podem mudar ao longo da vida, e, por conseguinte, a via para o orgasmo. A sexualidade é mesmo uma eterna aprendizagem e descoberta.

Os caminhos para o orgasmo que deve aprender a explorar

Sem tabus, permita-se a explorar o seu corpo. Descubra o que lhe dá real prazer no caminho até ao orgasmo. Eis seis possibilidades para lá chegar:

- Orgasmo clítoriano