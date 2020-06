Ao contrário do que muitos julgam, a intensidade do desejo sexual é semelhante nos homens e nas mulheres, como sugerem também inúmeros estudos internacionais. Contudo, existem diferenças, como não poderia deixar de ser. Na maioria dos homens, o desejo é quase omnipresente, sendo a excitação facilmente desencadeada por um adequado estimulo erótico. Na generalidade das mulheres, as coisas não se passam assim.

"Enquanto os homens, para conseguirem uma ereção peniana, têm de sentir desejo sexual, já as mulheres podem ter relações sexuais sem sentir desejo", esclarece Nuno Monteiro Pereira, médico urologista. "Só depois das mulheres iniciarem o ato sexual, é que surge a excitação, a lubrificação vaginal e o desejo sexual, podendo a relação terminar com orgasmo e satisfação sexual", esclarece ainda o especialista.

No entanto, pode não acontecer nada disto, porque a resposta sexual da mulher pode exigir premissas, por vezes complexas, como o contexto, a segurança, o afeto ou/e a atração sexual. "Enquanto os homens são capazes de separar o sexo do afeto, a maioria das mulheres não o é", conclui o médico. Descubra, de seguida, posições sexuais que, segundo os especialistas, prometem aumentar o desejo sexual feminino.