A diabetes afeta a vida sexual dos diabéticos. "O papel da diabetes, quer na origem do problema, quer através da relação que tem com outros problemas de saúde, eles mesmos um fator de risco para as disfunções sexuais, tem vindo a ser clarificado, parecendo haver uma relação clara entre ambas", alerta um artigo publicado no Diabetes 365º, o inovador projeto multiplataforma que ensina os portugueses a lidar com esta patologia, que condiciona a vida de milhões de portugueses.

A diabetes tem vindo a ser associada à disfunção sexual. "Nos homens, a diabetes é considerada um fator de risco para a disfunção sexual. O risco de casos de disfunção erétil em homens diabéticos tem vindo a ser documentado em vários estudos por comparação com homens não diabéticos", refere o artigo. Nas mulheres, esta evidência é menos conclusiva embora grande parte dos estudos demonstre uma prevalência maior do problema em mulheres diabéticas.

Uma das disfunções sexuais masculinas mais comuns é a disfunção erétil, que pode ser definida como a incapacidade recorrente de atingir ou manter a ereção do pénis, impedindo a penetração. Essa impossibilidade, uma disfunção muito prevalente e que aumenta com a idade, diminui a qualidade de vida dos homens. "A disfunção sexual feminina é uma condição muito mais complexa. Atinge mulheres de todas as idade e etnias e é caracterizada por alterações nas mudanças psicofisiológicas que naturalmente ocorrem durante o ciclo sexual da mulher, incluindo alterações no desejo sexual, na estimulação, no orgasmo ou dor", alerta ainda o Diabetes 365º.

Por que é que o doente diabético é vítima destas ocorrências? A hiperglicemia, a quantidade excessiva de açúcar no sangue (glicose) é muito frequente na diabetes. Não é ainda claro se este fator, responsável, por exemplo, por várias complicações vasculares (problemas nos vasos sanguíneos), participa no surgimento da disfunção sexual. Mas sabemos que no caso da disfunção erétil, são um conjunto de alterações vasculares, hormonais e neurológicas que causam o problema.