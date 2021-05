Uma infusão bem quente de chá de tília estimula a sudação. Também é recomendada em situações de estados febris, de gripes e de catarros. As tílias são elegantes árvores de grande porte, poderosas, exuberantes e bonitas. Possuem delicadas flores amareladas em forma de coração e de suave e agradável aroma que medem cerca de 10 centímetros. As flores ficam como que penduradas por cima da folha mas, na realidade, trata-se de uma escama em forma de folha.

Existem crenças no folclore dos países nórdicos acerca das tílias. Alguns povos dizem que é sob a sua copa que aparecem as fadas nas noites quentes de verão. O mesmo se diz sobre o sabugueiro em Portugal. Ao que consta, seriam as duas grandes favoritas destes seres etéreos do imaginário ou não. Diz-se ainda na Irlanda que aquele que adormecer debaixo de uma tília será transportado para a terra das fadas, a famosa fairyland.

Na realidade, a copa de uma tília adulta pode ter um perímetro de cerca de 50 metros. Podem atingir cerca de 30 metros de altura e o diâmetro do seu tronco pode chegar a atingir 1,30 metros. Os frutos são arredondados de cerca de oito milímetros, com casca cinzenta, finamente estalada. Galhos finos com botões com duas escamas.

As espécies que existem

A tília é nativa da Europa, sendo no entanto cultivada em todo o mundo. Existem algumas espécies do género tília como por exemplo a Tilia x vulgaris, a Tilia cordata, Tilia plathyphylos e a Tilia x europaea que é um híbrido entre T.cordata e T.platyphylos. Em Portugal, cultiva-se a T. X vulgaris e a T. Tomentosa, de nome cumum tília tomentosa. A tília pertence à família das tiliáceas.

O seu nome inglês é lime tree ou linden tree, em francês tilleul e em castelhano tilo. As propriedades e as partes utilizadas são as mesmas em todas as espécies. Para fins medicinais, utilizam-se as inflorescências inteiras e por vezes mas raramente também se utiliza a casca privada da cortiça (alburno).

Composição

As flores da tília são ricas em mucilagem e óleos essenciais como o geraniol, o eugenol e o farnesol, que confere o tão característico aroma às suas flores. Contém ainda flavonóides e glicósidos, saponinos, taninos e sais de manganês. A casca da planta contém mucilagem, polifenois, taninos, heterósidos e triterpenos.