O verão está aí e há que aproveitar estes dias de calor com segurança e prevenção. A pensar nisso, as Farmácias Portuguesas acabam de lançar uma campanha com dezenas de descontos exclusivos em vários produtos, que atuam desde a pele até ao interior do organismo, mas também na saúde dos animais lá de casa.

Use o Cartão Saúda e ganhe descontos Para usufruir dos preços especiais e poupar em cada compra, basta aderir ao Cartão Saúda - o cartão das Farmácias Portuguesas que traz inúmeros benefícios. A adesão pode ser feita através do site de forma simples. Por cada 1 euro gasto, recebe 1 ponto, que pode depois, gastar em produtos.

Por serem um local com uma oferta muito variada, as Farmácias Portuguesas são um dos melhores locais para escolher o que procura quando se fala de produtos de beleza, saúde e bem-estar. Para além disso, os seus colaboradores possuem uma vasta experiência no aconselhamento junto do consumidor, podendo apresentar-lhe sugestões variadas e ajustadas ao que procura.

Encontre nas Farmácias Portuguesas o melhor aconselhamento profissional ao mesmo tempo que poupa com o Cartão Saúda.

Estas promoções estão em vigor até ao final do verão. Aproveite-as e reabasteça-se com as nossas sugestões!

LetiAT4

LetiAT4 possui uma gama de cremes hidratantes multiproteção para o cuidado diário da pele atópica. Oferecem proteção da pele contra as radiações solares UVA e UVB, contaminação ambiental e outros agentes externos. Estão indicados para bebés a partir de um mês de idade, crianças, adultos com peles atópicas, secas e sensíveis e adultos com peles reativas e envelhecidas.

Proteja-se do sol até -4€.

URIAGE BARIÉSUN

Protetores solares Uriage Bariésun combinam um complexo filtrante com elevada eficácia e patentes dermatológicas para proteger a pele e prevenir o fotoenvelhecimento e os danos celulares provocados pelos raios UVA e UVB e pela luz azul. Com proteção muito elevada, os protetores solares Uriage Bariésun são rapidamente absorvidos pela pele assegurando uma segurança e tolerância eficazes. Disponíveis em diferentes texturas e destinados a diversas necessidades, garantem um acabamento suave e um prazer na utilização renovado a cada aplicação.

Aqui pode beneficiar de um desconto de -2€ através do Cartão Saúda.

Eucerin

Eucerin dá resposta às necessidades especiais da pele sensível e promove o alívio imediato dos sintomas típicos da pele seca e muito seca, com rugosidade e descamação. A marca possui cremes e loções hidratantes que proporcionam 24 horas de hidratação.

Eucerin proporciona hidratação suave, mas eficaz, que aumenta a resistência e reduz a sensibilidade da pele seca e sensível, ao mesmo tempo que restaura e estabiliza o pH ideal da pele com propriedades regeneradoras.

Cuide da pele durante o verão -5€.

Saforelle

Saforelle é uma marca indicada para a higiene íntima diária, com soluções de lavagem em diferentes formatos, sem sabão, que limpa sem ação detergente, respeitando o equilíbrio natural da flora vaginal. Apresenta um pH ligeiramente alcalino (pH=8), o qual cria um ambiente que contribui para a diminuição do desenvolvimento de germes nocivos.

Os produtos têm ação hidratante, antibacteriana, antifúngica e combatem a comichão. Especialmente indicados em qualquer condição de pele ou da mucosa em que a comichão se encontre presente, nomeadamente infeções fúngicas vaginais, mucosas sensíveis ou secas e varicela (aqui usado como gel de banho por possuir propriedades anticomichão).

Pode beneficiar de um desconto de -2€ através do Cartão Saúda.

DEPURALINA e DRENASLIM

Nas férias, com as mudanças de rotina, podem ocorrer alterações dos hábitos alimentares. Peça na sua farmácia um aconselhamento personalizado e descubra soluções para um estilo de vida equilibrado. Existem marcas de referência no mercado de perda de peso com soluções com ingredientes naturais eficazes no combate do excesso de peso.

Depuralina e Drenaslim são suplementos alimentares que proporcionam várias soluções para satisfazer diferentes necessidades e promover o bem-estar e saúde do corpo. Contribuem para a perda de peso, com ação antioxidante, depurativa hepática que ajuda a controlar a retenção de líquidos e queimar massa gorda. Mas lembre-se: os suplementos alimentares não devem ser utilizados como substitutos de uma alimentação equilibrada.

Equilibre o seu peso e bem-estar até -8€.

APTAMIL

Visite a sua farmácia e esclareça todas as dúvidas sobre a alimentação e amamentação, cuidados diários e segurança do seu bebé. Encontre soluções nutricionais para um crescimento e desenvolvimento adequados, como Aptamil, que oferece fórmulas para leites de transição indicados para bebés a partir dos 6 meses, bebidas lácteas infantis indicadas para bebés a partir dos 12 meses, como parte de uma dieta diversificada, e leites infantis para bebés com necessidades especiais. A amamentação é a nutrição ideal para o bebé e oferece muitos benefícios. Siga sempre as recomendações do profissional de saúde sobre a melhor alimentação para o bebé.

Aproveite já com -3€ de desconto.

NAN

Aposte em alimentação para o seu bebé com as fórmulas únicas NAN da Nestlé. Esta gama possui ofertas na área dos leites de crescimento, alimentação infantil, leites infantis, leites nutritivos e leites de transição. Mas lembre-se sempre: a amamentação é a nutrição ideal para o seu bebé, por isso siga sempre as recomendações do profissional de saúde.

Aqui pode beneficiar de um desconto de -4€ através do Cartão Saúda.

MUSTELA

Mustela Musti Água de Toillete Sem Álcool favorece o despertar sensorial do bebé e tem benefícios para o seu desenvolvimento físico e emocional. Apresenta uma composição aromática que alia uma subtil nota cítrica à suavidade da rosa e do lilás sobre um fundo delicado de âmbar. Contém ainda extratos de camomila e de mel: com propriedades calmantes e suavizantes. Sem álcool e ftalatos. Hipoalergénico.

A fragrância Musti pode ser utilizada diariamente para perfumar o corpo, o cabelo e a roupa do bebé e da criança.

Aqui pode beneficiar de um desconto de -3€ através do Cartão Saúda.

CHICCO BABY MOMENTS

Chicco Baby Moments é uma linha de origem natural específicos para a pele do seu bebé. É natural, pois todos os produtos foram reformulados com ingredientes de origem natural até 96%, respeitando as peles mais sensíveis.

E "é natural" é o que gostaríamos de dizer a todos os pais que vivenciam novas sensações e situações, entre o caos e a imperfeição que é cuidar de um filho.

Aqui pode beneficiar de um desconto de -2€ através do Cartão Saúda.

CHICCO ANTIMOSQUITOS

O dispositivo repelente de mosquitos da Chicco atua através de ultrassons que incomodam os mosquitos, mas que não causam efeitos indesejados nas pessoas. Tem um consumo de energia reduzido.

Devido às suas características técnico-funcionais, o desempenho do produto pode ser reduzido ou ineficaz com determinados tipos de mosquitos ou em diferentes latitudes. É silencioso e ecológico.

Ja o spray e roll-on Antimosquitos Chicco protegem, refrescam e hidratam a pele do bebé, criando uma barreira natural, graças aos óleos essenciais de erva cidreira e andiroba, eucalipto citriodora e citronela. Estão dermatologicamente testados em pele sensível e são de fácil aplicação.

Aqui pode beneficiar de um desconto de -2€ através do Cartão Saúda.

Patta

Ao planear as suas férias em família, é natural que inclua o seu amigo de 4 patas. Lembre-se de incluir na mala do seu melhor amigo protetor solar, coleira de identificação, brinquedos, sacos de dejetos, bebedouro/comedouro portáteis, alimentos e snacks.

Os Snacks Funcionais da Patta são alimentos complementares para cães que, além de servirem de recompensa, apoiam o seu patudo em diferentes condições como: stress, fortalecimento das articulações, sinais de envelhecimento e um pelo saudável.

Os animais são os nossos melhores amigos e usufrua de um desconto de -1,5€ nos produtos Patta.