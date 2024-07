Se faz parte do grupo de pessoas que se prepara para tirar férias, conheça alguns erros que não deve cometer, para evitar gastos inesperados que podem comprometer as sua finanças pessoais.

Ir de férias sem ter estabelecido um orçamento

Quando vai de férias sem ter estabelecido um teto máximo para os gastos, pode colocar em risco as suas finanças pessoais. Assim, é muito importante que saiba quanto vai gastar nestes dias de descanso com antecedência.

Para isso, defina um orçamento que contemple as seguintes despesas: alojamento, transportes, refeições, atividades planeadas e despesas de lazer e bem-estar, encargos extras e um montante para possíveis imprevistos.

O seu orçamento deve estabelecer quanto pode gastar em cada categoria e por dia. Mas para não ficar completamente limitado, o mais importante é respeitar o orçamento total. Assim, pode gastar mais num dia, desde que reduza os seus encargos noutro dia das suas férias.

Esquecer-se de confirmar as políticas e condições da companhia aérea numa viagem para o estrangeiro

Sempre que viaja de avião, deve informar-se e confirmar quais são as condições impostas pela companhia aérea. Ou seja, precisa de saber o que inclui o seu bilhete, as dimensões e peso da mala que pode levar, quando pode fazer o check-in antecipadamente e obter os seus cartões de embarque. Além disso, garanta que cumpre o tempo de antecedência para estar no aeroporto, para não perder o seu voo.

Em caso de dúvida, quando compra os seus bilhetes, recebe um email com todas as informações sobre o que este inclui.

Nota: Para evitar ter problemas com as suas malas, leve apenas o que é necessário para a sua viagem. Há companhias que permitem apenas levar uma bagagem que pode colocar por baixo do banco da frente ou na cabine. E, por norma, estas não podem ultrapassar certas medidas nem um determinado peso.

Confiar de olhos fechados que não tem de pagar nada em hotéis ou resorts com “tudo incluído”

Os pacotes em hotéis ou resorts com “tudo incluído” são bastante atrativos para quem quer passar uns dias descansado. Se comprou este tipo de pacote, é natural que queira aproveitar para fazer as suas refeições e desfrutar de uma bebida junto da piscina ou num bar.

Contudo, é preciso confirmar o que está, de facto, incluído e o que tem de pagar. Caso contrário, pode ter uma surpresa desagradável quando receber a sua fatura no check-out.

Alugar um veículo durante mais tempo do que precisa

O aluguer de um veículo permite-lhe ter mais autonomia nas suas férias e visitar locais um pouco mais distantes ou que não tenham bons acessos.

No entanto, para não gastar tanto dinheiro, pondere se precisa do veículo todos os dias ou apenas para visitar locais específicos. Assim, o aluguer pode ser de apenas um ou dois dias.

Além disso, se quer poupar dinheiro, evite ao máximo a utilização de táxis ou os carros das plataformas eletrónicas, designadas de TVDE, em Portugal.

Visitar locais sem qualquer planeamento

Um erro muito comum é visitar um local pela primeira vez sem qualquer tipo de planeamento. Por muito que queira conhecer o máximo de atrações possíveis, o seu tempo de férias pode não chegar para ver tudo o que queria. Logo, deve selecionar o que é prioritário e estabelecer x locais por dia a visitar de acordo com as distâncias. Assim, evita andar às voltas, conseguindo maximizar o seu tempo. Esta é uma forma de reduzir o stress, poupar dinheiro e desfrutar melhor dos sítios que tanto quer conhecer.

Ir a restaurantes em zonas turísticas

Alguns países são conhecidos pela sua gastronomia. Mas se quer provar alguns pratos típicos sem pagar uma fatura demasiado elevada, evite fazer as suas refeições nas zonas turísticas. Caso não saiba onde encontrar um bom restaurante, pode sempre perguntar aos habitantes locais onde encontrar um bom sítio para comer comida tradicional com preços acessíveis.

Não se informar sobre comissões bancárias e tarifários de roaming quando vai de férias para fora da UE

Durante as suas férias, é normal que tenha necessidade de levantar dinheiro esporadicamente.

Contudo, quando viaja para um destino fora da União Europeia, Zona Euro e Espaço Económico Europeu (Noruega, Islândia e Liechtenstein), há a possibilidade de ser cobrada uma comissão de serviço internacional, que pode ter um valor fixo ou percentual, sendo ainda acrescentado o imposto de selo (4%). Além disso, pode ainda ter de pagar uma taxa pelo câmbio de moeda.

Assim, evite ao máximo levantar dinheiro e informe-se com antecedência sobre o preçário do seu banco relativamente às taxas aplicadas às operações no estrangeiro.

Em alternativa, veja se compensa criar uma conta num banco digital, que tenha uma conta base sem custos e permita levantar e pagar com cartão de forma gratuita.

Quanto ao roaming, deve saber que, fora da UE, Liechtenstein, Islândia, Noruega e Reino Unido, são aplicados tarifários com custos elevados. Para reduzir este encargo, utilize a internet quando está ligado a uma rede segura de wi-fi ou compre um cartão SIM pré-pago local.

Não ter um cartão europeu de saúde, se as suas férias são na Europa

O cartão europeu de saúde permite-lhe receber assistência médica durante a sua estadia, nas mesmas condições que os beneficiários do sistema de Segurança Social do país onde estiver. Este cartão pode ser usado nos 27 países da UE, Liechtenstein, Islândia, Noruega e Reino Unido, tendo o direito a receber cuidados médicos, como acesso a médicos, hospitais, centros de saúde e farmácias, sem custos ou a um preço reduzido. Também pode pedir o reembolso das despesas nas mesmas condições que os nacionais do país onde está de férias.

Ou seja, este cartão protege-o contra imprevistas e evita o pagamento elevado de faturas relacionadas com a saúde quando está no estrangeiro.