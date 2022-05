Um bom sono é muito importante para uma existência saudável durante todas as fases da vida. Ter um padrão de sono adequado desde a primeira infância é um alicerce que favorece a continuação de um sono de boa qualidade na idade adulta.

No entanto, os distúrbios do sono constituem uma epidemia global que ameaça a saúde e qualidade de vida de 45% da população mundial, segundo dados da Organização Mundial de Saúde (OMS).

A maioria dos distúrbios do sono é evitável ou tratável, mas menos de um terço dos doentes procura ajuda profissional.

A falta de um sono de qualidade reduz a concentração, diminui a produtividade académica e profissional e é uma das principais causas de acidentes rodoviários. Pode levar também ao desenvolvimento de problemas de saúde potencialmente graves, como hipertensão, doença cardíaca, diabetes, obesidade e outros problemas endócrinos, entre várias doenças.

Sono, trabalho e preocupações

A vida diária dos adultos é exigente. Com filhos e trabalho, esse nível de exigência aumenta e é normal que possam surgir, por vezes, momentos em que dormir se torna uma tarefa difícil - não só para os adultos, mas também para os mais novos.

Os pais podem notar um aumento da frequência dos despertares noturnos e, em crianças mais pequenas, poderá mesmo verificar-se uma regressão de alguns comportamentos adquiridos. Assim, o nível da autonomia na hora de adormecer (medo de adormecer ou necessidade de dormir acompanhado, por exemplo) pode sofrer alterações momentâneas.

Os pais e cuidadores devem ter presente que as alterações das rotinas no período de confinamento motivado pela COVID-19 e a adaptação à vida sem restrições (nomeadamente o regresso à escola ou creche) representam uma enorme exigência para os mais novos, podendo verificar-se uma perda significativa no seu sentido de segurança, assim como um aumento da dependência em relação ao cuidador.

Neste sentido, para a recuperação de rotinas, será útil adotar algumas estratégias que possam promover a regulação comportamental e emocional, bem como a qualidade do sono.

Para as crianças:

É muito importante ter tempo de convívio com os pais ao final do dia;

É essencial manter rotinas na hora de deitar, com horários de refeição e sono bem estipulados;

A criança deve ser deitada sonolenta, mas ainda acordada, para aprender a adormecer sem a presença dos pais;

Os contactos a meio da noite devem ser breves e monótonos;

A criança deve dormir toda a noite na sua cama;

Objetos de transição (como um boneco, almofada específica ou manta) podem ser úteis para crianças pequenas que não se sentem seguras sem a presença dos pais;

As sestas devem ser sempre adaptadas ao desenvolvimento da criança, evitando que sejam prolongadas ou tardias quando desnecessário;

Ecrãs devem ser evitados nas horas que antecedem o sono.

Para os adultos:

Torne o seu sono uma prioridade, estabelecendo hábitos saudáveis que podem demorar algum tempo a interiorizar;

Pratique exercício físico durante o dia, mas evite fazê-lo imediatamente antes de dormir;

Evite sestas ao longo do dia;

Não use ecrãs pelo menos uma hora antes de deitar;

Evite refeições pesadas, bebidas estimulantes ou álcool a partir do final da tarde;

Em caso de insónia, levanta-se e realize atividades tranquilas que não estimulem em demasia a sua atenção;

Se tem de trabalhar em casa, estabeleça locais e momentos específicos para fazê-lo;

Mantenha os seus horários habituais de sono e minimize variações de horários durante a semana;

Procure manter períodos de sono com duração de 7-9 horas;

Evite distrações, estímulos visuais e auditivos na hora de dormir;

Em caso de necessidade, procure ajuda médica.

