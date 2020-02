No adulto idoso, há uma outra parassónia que ocorre em sono em fase REM, sigla de rapid eye movement, em que há frequentemente gesticulação violenta e em que o paciente recorda um sonho que justifica o comportamento violento que é observado durante o episódio. Esta situação relaciona-se com alguma frequência com doenças neurodegenerativas. Um estudo realizado por uma universidade canadiana associa-o a maiores probabilidades de bruxismo.

O tratamento que os especialistas recomendam

Os sonambulismos devem implicar adaptações do quarto de dormir e até do próprio domicílio que previnam acidentes durante os episódios que possam vir a ocorrer. As chaves não devem ficar na fechadura da porta da rua, as janelas devem ter dispositivos que dificultem a sua abertura e, se houver essa opção, no caso ter dois andares e ser uma criança a sofrer de sonambulismo, deve dormir no andar térreo da habitação, para evitar que caia nas escadas.

De acordo com António Atalaia, membro da Associação Portuguesa do Sono e especialista em neurofisiologia, "há uma relação clássica entre o sonambulismo e os mecanismos neuróticos de adaptação, mas o fundamental é fazer medicação que reduza a fase de sono lento profundo". "O Clonazepam é a droga mais empregue nestas situações", sublinha. "Esta mesma pode ser utilizada nas parassónias do sono REM nos indivíduos idosos", afirma ainda o especialista.

Texto: Madalena Alçada Baptista com revisão científica de António Atalaia (membro da Associação Portuguesa do Sono)