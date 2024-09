Após um período de descanso, o corpo e a mente precisam de uma atenção especial para enfrentar as novas rotinas, seja no regresso às aulas, no trabalho ou nas atividades diárias.

Com o fim dos dias quentes, é essencial reforçar o cuidado com os músculos e articulações, que garantem a nossa mobilidade. Para isso, existem vários suplementos que ajudam a manter o corpo ativo e saudável. Não se esqueça, também, que a desparasitação dos animais de estimação é fundamental durante todo o ano, garantindo a saúde de todos em casa.

A pensar nisso, as Farmácias Portuguesas acabam de lançar uma campanha com descontos exclusivos em vários produtos, que atuam de várias formas na saúde de toda a família.

Dê uma vista de olhos nas nossas sugestões e lembre-se sempre que mais vale prevenir do que remediar.

Energia e vitalidade para os desafios do dia a dia

Uma boa noite de sono é fundamental para garantir o equilíbrio e a energia que todos necessitam nesta rentrée. Com a chegada de novos desafios, um sono reparador ajuda a manter a vitalidade e a concentração.

Para quem tem dificuldades em adormecer, as gomas e spray Zzzquil Natura, com melatonina e vitamina B6, são uma solução natural e eficaz para adormecer rapidamente, sem causar habituação.

Beleza e bem-estar: cuidar da pele e do cabelo

O verão pode deixar marcas na pele, principalmente em peles mais maduras. A gama Eucerin Elasticity, um cuidado antienvelhecimento, é ideal para preencher rugas profundas, melhorando a elasticidade e luminosidade da pele.

No que toca à saúde capilar, a queda de cabelo é comum nesta altura do ano. A gama Forcapil, com tripla ação, atua diretamente no crescimento e resistência do cabelo, prevenindo a queda excessiva.

Também a gama Iraltone foi especialmente concebida para fortalecer o cabelo, agindo de forma local e eficaz. Apostar numa rotina que inclua suplementos nutritivos, além de produtos específicos para fortalecer o couro cabeludo, é essencial para garantir que o cabelo cresce mais forte, saudável e resistente às agressões externas típicas da mudança de estação.

Fortalecer o sistema imunitário com os olhos postos no outono

Com o verão a despedir-se, o foco passa também para a prevenção de gripes e constipações, comuns nas estações frias. Os suplementos Arkoreal, formulados com geleia real, são uma escolha ancestralmente comprovada para reforçar a imunidade.

Bem-estar dos mais pequenos: o cuidado começa desde debé

O bem-estar dos mais pequenos é também essencial para o bem-estar de toda a família. A nova gama NANCARE oferece suplementos alimentares que ajudam no desenvolvimento saudável do bebé, promovendo o bom funcionamento do sistema digestivo e imunitário.

Um extra de energia

Para enfrentar o regresso às rotinas com energia renovada, a gama Supradyn é a escolha ideal. Com uma fórmula rica em vitaminas e minerais, ajuda a combater a fadiga e o cansaço, muito comuns neste período de readaptação.

Nas Farmácias Portuguesas encontra os melhores produtos de beleza, saúde e bem-estar e um aconselhamento profissional dado por colaboradores com um vasto conhecimento e experiência sobre aqueles que são os essenciais para um verão saudável. Ao mesmo tempo que aposta na sua saúde, poupa com o Cartão Saúda!