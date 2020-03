Apesar de, por estes dias, não faltar informação sobre o assunto, do que vamos conversando com familiares e amigos, subsistem alguns equívocos com aspetos que podem ser relevantes no combate que estamos a viver. Para o vencer, devemos apoiarmo-nos em informação fidedigna e atacar os pontos fracos do adversário. Assim, deixamos aqui alguns comentários que podem contribuir para mudar o curso da situação mais rapidamente. Ah, e que não nos falte ânimo até que termine a contenda!

Contágio

O vírus identificado como responsável pela COVID-19, é o SARS-CoV-2 e tem como porta de entrada a boca, o nariz e, embora seja menos provável, os olhos. Pode chegar aí através das nossas mãos, por contacto prévio com superfícies contaminadas ou porque alguém, ao tossir ou espirrar, nos enviou gotículas contaminadas através do ar. Pode ainda ser transmitido pelo contacto com fezes contaminadas com o vírus.

Este agente infecioso pode permanecer desde horas a dias nas superfícies, consoante o tipo de materiais. Indivíduos infetados que não apresentem sintomas podem transmiti-lo de forma silenciosa e eficaz.

As baixas temperaturas e os ambientes fechados facilitam a transmissão.

Prevenção

Adote medidas de distanciamento social e etiqueta respiratória (se tossir ou espirrar, use o cotovelo; ao assoar-se use um lenço descartável e coloque-o no lixo).

A lavagem frequente das mãos e da roupa com detergentes inativa o vírus. Se o fizermos, estamos a reduzir a possibilidade de transmissão.

Ao entrar num espaço onde se suspeita da presença do vírus, devemos abrir portas e janelas e desinfetar as superfícies e objetos com que vamos contactar com produto adequado (álcool ou lixívia ou outros comprovadamente eficazes).

A maior parte das máscaras (sem filtros), protege, sobretudo, quem está à nossa volta, mas não deixa de ser importante neste cenário.