Ouvir música pode, entre outras coisas, combater a diabetes e são muitos os especialistas que já o aconselham. "Nas últimas décadas, a terapia musical tem ganho um papel cada vez mais importante", confirma um artigo do Diabetes 365º, um projeto informativo multiplataforma que pretende auxiliar os portugueses com esta doença a viver mais e melhor. Um estudo científico internacional que avaliou 199 pessoas com diabetes tipo 1 e tipo 2 ou em situação de pré-diabetes, idades entre os 30 e os 85 anos, confirma-o.

Depois de analisarem os dados recolhidos pelos voluntários que participaram num programa de educação e autogestão da diabetes que incluiu sessões de terapia musical, identificaram reduções significativas dos níveis de tensão (pressão arterial) sistólica (máxima), uma comorbilidade da diabetes importante. Não é a única investigação internacional a avançá-lo. De acordo com um outro estudo, tornado público em 2008, ouvir uma música que seja prazerosa também poderá ajudar a reduzir a dor.

"Este efeito poderia, por exemplo, ser útil no controlo da dor neuropática, uma das principais complicações da diabetes, a curto prazo", sublinha o Diabetes 365º. O recurso a esta terapia, que deverá ser sempre supervisionada por profissionais credenciados, tende também a melhorar o sistema imunitário. "Ao aumentar os níveis anticorpos e a contagem de um tipo de linfócitos, algumas das células do sangue que ajudam a combater infeções", explicam os profissionais que colaboram com o projeto. Ouvir música pode também ajudar a reduzir os níveis de um hormona associada ao stresse, o cortisol, como confirmaram investigações científicas.

Desfrutar de canções que agradam favorece o aumento da libertação de oxitocina, uma hormona que está associada à sua redução. "A música poderá ajudar ainda a fazer exercício, dando motivação e fazendo com que se melhore o foque nos exercícios, tornado esses momentos mais satisfatórios. A música certa para o tipo de exercício praticado poderá ajudar pessoas a tornarem-se mais ativas e, em última análise, reduzir a resistência à insulina", refere também o Diabetes 365º. Ainda não ligou o rádio?