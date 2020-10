Tem andado mais irritado nos últimos dias? Pode ter diabetes! Necessidade frequente de urinar, boca seca, perda de peso sem razão aparente, fadiga, visão turva, infeções e/ou feridas que não cicatrizam são os sintomas mais comuns desta doença, que mata 12 portugueses por dia. Estão, no entanto, longe de serem os únicos, alerta o Diabetes 365º, o projeto multiplataforma de promoção da literacia da patologia, lançado a 14 de novembro de 2019, que ensina os portugueses a lidar com esta condição.

"É importante estar atento a todos estes sintomas de diabetes, em especial se tem na família a chamada história familiar da doença, se tem familiares próximos (pais, irmãos e/ou avós) com diabetes. Com fatores de risco, que aumentam a probabilidade de vir a ter a doença, essa atenção também deve estar redobrada", alerta o Diabetes 365º num artigo que avança ainda cinco outras manifestações desta patologia menos conhecidas e, também por isso, menos abordadas e discutidas quando se fala dela.

1. Pele mais escura no pescoço

O aparecimento de pequenas manchas escuras na pele, particularmente em torno do pescoço, pode ser sintoma de diabetes. A insulina em circulação, que o corpo não consegue utilizar, faz com que as células da pele se reproduzam mais rapidamente do que o normal, criando essas marcas. As manchas podem encontrar-se espalhadas ou concentradas numa única zona. Pode ainda sentir a pele do pescoço ficar mais aveludada ou mais grossa. As virilhas e as axilas também costumam ser afetadas.

2. Disfunção sexual

Pode ser outro dos indícios da patologia. Os homens e as mulheres podem ter, regularmente, alterações que variam mas a disfunção erétil no homem e a secura vaginal, em conjunto com a dificuldade em sentir desejo sexual na mulher, são as afeções sexuais mais comuns que podem resultar da diabetes. Segundo os especialistas, os níveis elevados de açúcar no sangue tendem a danificar vasos sanguíneos que desempenham um papel importante na manutenção de uma boa saúde sexual.

3. Irritabilidade

Outro dos sintomas de diabetes menos conhecido e menos divulgado é a sensação de se sentir frequentemente irritado e com mudanças de humor. Também se tem sentido assim e não percebe porquê? Esta pode ser uma das causas! A diabetes não controlada, ao permitir mudanças bruscas na quantidade de açúcar no sangue, pode impactar a forma como o paciente se sente, alertam os médicos. Este é um sintoma que tende a normalizar quando os níveis de açúcar no sangue normalizam, garantem.

4. Comichão

A diabetes não diagnosticada vai destruindo, com o tempo, a rede de fibras nervosas, os nervos que o nosso corpo tem. Ainda que esta destruição possa ocorrer ao longo de todo o corpo, as mãos e os pés são, por norma, duas das zonas mais afetadas. Estas lesões causam comichão e é por isso que doentes diabéticos muitas das vezes a sentem. O facto dos vasos sanguíneos serem também afetados, reduzindo a circulação nos membros, torna a pele nessas zonas mais seca, aumentando, assim, a comichão.

5. Dificuldade em adormecer

Além dos problemas de hipoglicemia noturna, níveis baixos de açúcar no sangue durante a noite, que podem ser muito perigosos, a diabetes traz consigo alguns distúrbios do sono. Uns, como a frequente vontade de urinar, são resultantes de outros sintomas e outros, como é o caso da apneia do sono, marcada por pausas na respiração durante o descanso noturno, estão relacionados com a própria doença em si e com a incapacidade de algumas células de cumprirem as funções básicas que lhes competem.