A diabetes, que afeta milhões em todo o mundo, caracteriza-se pelo excesso de açúcar (glucose) no sangue. Mas as suas causas vão além da ingestão de doces. Existem, no entanto, outros hábitos podem desencadear o seu aparecimento. Proteja-se cumprindo as medidas preventivas que se seguem que integram o livro "Tudo sobre diabetes" da autoria da média Joan Gomez, especialista com várias obras publicadas, editado em Portugal pela Arte Plural Edições.

1. Coma várias vezes ao longo do dia de forma a manter os níveis de açúcar no sangue estáveis. Estar muitas horas sem comer é prejudicial. Evite, todavia, os alimentos açucarados, gordos e/ou processados industrialmente. Ingira regularmente os 12 alimentos ricos em zinco que combatem a diabetes.

2. Mantenha o peso controlado. O excesso de peso faz com que a insulina, a hormona que distribui a glucose pelas células, seja menos eficaz, levando à acumulação de glucose no sangue. As pessoas obesas sofrem habitualmente de diabetes mas, em muitos casos, quando perdem muito peso, acabam por livrar-se da doença.

3. Reduza as gorduras más, evitando ao máximo alimentos fritos, carnes vermelhas e manteigas e margarinas. Uma alimentação desequilibrada torna o organismo resistente à ação da insulina, travando os seus efeitos.

4. Evite o stresse, pois este aumenta o fluxo de açúcar para a corrente sanguínea. Se sofre de nervosismo e ansiedade com regularidade, fale sobre o seus problemas e experimente técnicas de relaxamento.

5. Faça exercício. Um programa de atividade física regular permite que o organismo aproveite melhor o açúcar em circulação no organimo, o que acaba por ter um efeito preventivo sobre a doença. Para mais informações sobre as melhores formas de lidar com esta patologia, que afeta um milhão de portugueses, consulte também o Diabetes 365º, um projeto multiplataforma de promoção em literacia em diabetes desenvolvido pela HOW, editora detentora da Prevenir.