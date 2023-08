Marque uma consulta grátis numa loja MultiOpticas Marcar consulta grátis

A sua visão é um dos seus bens mais preciosos e, como tal, merece os melhores cuidados possíveis. Os óculos de sol graduados são uma das formas mais eficazes de proteger a sua visão, ao mesmo tempo que corrigem problemas ópticos como miopia, hipermetropia, astigmatismo ou presbiopia.

Se costuma usar óculos graduados, um bom par de óculos de sol graduados é indispensável. Permitem-lhe manter a visão nítida, mesmo sob a luz intensa do sol. Ao comprar óculos de sol graduados, tem uma variedade de opções de lentes à sua escolha. A melhor escolha vai depender das suas necessidades individuais, estilo de vida e preferências pessoais. Vamos explorar as diferentes opções disponíveis:

Lentes Fotocromáticas

As lentes fotocromáticas adaptam-se à luz, escurecendo-se quando expostas ao sol. São a escolha ideal se não quer alternar entre óculos graduados e óculos de sol graduados. Estas lentes oferecem o conforto e a precisão visual necessários, tanto em ambientes internos como externos. A transição de colorido para transparente minimiza o esforço dos olhos sob luz solar intensa.

Lentes Espelhadas

Equipadas com um revestimento espelhado, estas lentes de óculos de sol graduados refletem luz e reduzem o encadeamento. Este revestimento é puramente estético. As lentes com revestimento espelhado estão disponíveis em diversas cores, com um acabamento antirreflexo no interior para garantir uma visão confortável e reduzir o encadeamento.

Lentes Polarizadas

As lentes polarizadas contêm um filtro especial que absorve o brilho do sol em superfícies planas, como água, neve e estradas. Se costuma passar muito tempo a conduzir, na natureza ou em ambientes exteriores aquáticos, um par de óculos de sol com lentes polarizadas assegura-lhe sempre uma boa visão, independentemente do local.

Lentes Multifocais

Para quem usa óculos multifocais, existem óculos de sol graduados com lentes multifocais (progressivas). Estas lentes garantem uma visão nítida, tanto ao perto como ao longe, e podem ser combinadas com lentes fotocromáticas ou anti-reflexo para melhorar a nitidez e o conforto sob todas as condições de iluminação.

Lembramos que é crucial manter os seus óculos de sol graduados limpos e protegidos no estojo sempre que não estiverem em uso. Esta prática prolonga a vida útil dos seus óculos e garante a proteção e os cuidados que a sua visão merece.

Antes de adquirir os seus óculos de sol graduados, procure a orientação de um optometrista ou oftalmologista para determinar quais os tipos de lentes para óculos de sol mais indicados para si.