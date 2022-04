Não há dúvida de que o primeiro passo para lidar com os problemas relacionados com o sono é reconhecer as situações que o desencadeiam para aprender a geri-los, ou melhor, evitá-los. Enquanto este processo está a decorrer, é muito importante ter ferramentas simples que o ajudem, por um lado, a ter um sono revitalizador.

A valeriana, passiflora e papoila da Califórnia contêm extratos naturais amigos do sono. Estas plantas podem ser usadas como remédios naturais, pois contêm propriedades medicinais que o ajudam a desfrutar de um sono mais reparador e, portanto, um descanso mais eficaz.

Valeriana

A valeriana é usada para melhorar a qualidade do sono sem causar efeitos secundários. Os resultados coincidem com a redução do tempo necessário para adormecer.

No entanto, os efeitos não são imediatos e é necessário um tratamento de 2-4 semanas para obter melhorias significativa, sem risco de dependência, tolerância ou efeitos adversos.

A parte da planta benéfica está na raiz da valeriana, constituída por rizoma, raízes e estolões secos, inteiros, fragmentados ou cortados.

As preparações de raiz de valeriana têm ação sedativa e indutora do sono. Quanto aos flavonóides presentes na raiz de valeriana, estes demonstraram ter propriedades sedativas e indutoras do sono.

Passiflora

A Agência Europeia de Medicamentos (EMA) destaca a utilidade da passiflora baseada no seu uso tradicional, para aliviar sintomas leves de stress e dificuldades em adormecer. De acordo com a Cooperativa Científica Europeia de Fitoterapia, a passiflora é indicada em casos de inquietação e irritabilidade, bem como dificuldades em adormecer.

O seu leve efeito sedativo é ideal para pessoas que têm dificuldades com o sono. Outro dos usos mais frequentes da passiflora está relacionado com a redução da dor causada pelas cólicas intestinais. Além disso, os seus componentes ajudam a reduzir os níveis de pressão arterial e ajudam a acalmar as hemorroidas.

As partes aéreas secas, fragmentadas ou cortadas, são as áreas da passiflora usadas para potenciar os seus benefícios.

A passiflora tem uma atividade ansiolítica, tranquilizante e espasmolítica. Os seus extratos exercem um efeito ansiolítico e sedativo ao mesmo tempo.

Aquilea Sono Forte® é um produto desenvolvido para favorecer um sono de qualidade, graças à sua fórmula num inovador comprimido com três camadas, especialmente estudado para que os seus ingredientes sejam libertados à medida que são necessários. Primeira camada é rapidamente libertada para iniciar o sono graças à sua composição contendo melatonina e também vitaminas B6 e D, para além de piperina que ajuda na absorção destes ingredientes.

Segunda camada, com Grifónia, Papoila da Califórnia e Passiflora, é libertada durante a noite para ajudar a reduzir os despertares noturnos

Terceira camada é libertada continuamente ao longo de toda a noite, com Valeriana e Erva-Cidreira, contribuindo para o relaxamento total do corpo de forma a obter um sono profundo e reparador, toda a noite. Este suplemento alimentar é um poderoso aliado para dormir bem e acordar como novo.

Papoila da Califórnia

A papoila da Califórnia é uma planta muito utilizada na medicina popular como analgésico e sedativo.

É frequentemente associada a outras plantas sedativas (raiz de valeriana, hípericum, passiflora, folhas de erva-cidreira) para o tratamento de nevralgias, neurastenia, depressão, insónia, sensibilidade às alterações climáticas e dor de cabeça, entre outras.

Os seus benefícios estão nas partes aéreas recolhidas na época da floração.

A papoila da Califórnia tem propriedades sedativos, ansiolíticas e antiespasmódicoas.

Melatonina

A melatonina é uma hormona encontrada naturalmente no nosso corpo e é secretada pelo cérebro para cumprir várias funções no organismo. Participa em inúmeros processos neurofisiológicos e celulares, entre os quais podemos destacar o fortalecimento do sistema imunitário e a regulação do sono.

Além disso, a melatonina tem um efeito antioxidante que intervém no processo de atividade sexual e envelhecimento. No entanto, a produção desta hormona começa a diminuir depois dos 30 anos, o que justifica por vezes a sua toma exógena.

A melatonina é produzida pela glândula pineal e, entre outras funções, visa regular o relógio biológico. Já a melatonina exógena, de toma oral, reajusta os ritmos circadianos de sono-vigília e tem um efeito antioxidante.

A toma de melatonina está indicada no tratamento da insónia primária e nos distúrbios do sono causados ​​pelo jet lag por exemplo.