Já as nossas avós diziam que a natureza fornece tudo que precisamos para viver bem. As plantas medicinais, por exemplo, são provas vivas de que isso é verdade, pois funcionam como medicamentos naturais e apresentam inúmeros benefícios.

Existem muitas ervas, especiarias e espécies de plantas que só têm a acrescentar à nossa saúde física e mental. Com a chegada do frio e para manter o sistema imunitário forte e saudável, a Naturecan, multinacional que comercializa uma variada gama de produtos à base de CBD, desvenda quais as cinco plantas medicinais que se devem ter sempre por perto.

1. Camomila

A camomila é uma famosa planta que pode ser utilizada internamente para problemas digestivos, insónias, enjoos, dores de dentes, cólicas e convulsões infantis. Externamente, é usada para curar feridas e queimaduras. Além disso, funciona ainda como um agente antialérgico em produtos cosméticos e é um ótimo condicionador de cabelo.

2. Bardana

A Bardana é uma planta medicinal tradicional conhecida historicamente pelo seu efeito diurético. Para além disso, esta planta é também utilizada em queimaduras, doenças de pele e para ajudar a controlar a febre.

3. Canábis

O CBD é uma das várias componentes extraídas da planta canábis que é usada há milhares de anos. São já vários os benefícios conhecidos do uso diário de CBD, tais como a melhoria da qualidade do sono, a atuação na saúde e na qualidade da pele e na redução das dores, stress e ansiedade. Adicionalmente, ainda ajuda a manter os níveis de humor, prevenindo depressões. Por fim, os óleos de CBD, nomeadamente, apresentam também uma componente anti-inflamatória.

4. Gengibre

O Gengibre é considerado um superalimento. Esta raiz contém propriedades que aceleram o metabolismo, relaxam os músculos e combatem a má digestão, náuseas, vómitos e dores menstruais. Além disso, o gengibre atua como antioxidante e anti-inflamatório, prevenindo e tratando doenças. Adicionalmente, esta raiz é ainda conhecida pela sua capacidade de prevenir os diabetes, já que mantem no organismo os níveis adequados de insulina.

5. Plantas de Hortelã

As plantas de hortelã ajudam a manter uma mente tranquila e, simultaneamente, atuam como estimulante natural. Para além disto, a hortelã tem impactos positivos no sistema respiratório, reduz as náuseas, ajuda na digestão, estimula o sistema imunológico e melhora a qualidade do sono.