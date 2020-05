Lá por já poder andar na rua com alguma liberdade, não significa, no entanto, que o surto pandémico de COVID-19 tenha terminado, pelo que não deve facilitar. Os primeiros 10 dias de desconfinamento não fizeram subir a curva epidemiológica em Portugal mas isso não significa que já o pode desvalorizar e ignorar as medidas recomendadas pelas autoridades de saúde nacionais e internacionais. Em vários países, verificaram-se, nesta fase, retrocessos que importa contrariar.

E está, literalmente, nas suas mãos, que deve continuar a lavar, fazê-lo para travar a pandemia de SARS-CoV-2 que obrigou o mundo a recolher-se em casa durante semanas a fio. Há alguns cuidados básicos que o podem proteger a si e à sua família da COVID-19 que já tinha de ter antes e durante o surto e que não se pode esquecer de continuar a ter nesta fase. "As medidas são simples, mas é importante que sejam todas elas adotadas. Só assim é possível prevenir a doença", alerta um artigo da Prevenir.

1. Continue a lavar as mãos frequentemente

Deve lavá-las com água e sabão ou usar uma solução à base de álcool sempre que se assoar, espirrar, tossir ou após contacto direto com pessoas doentes, como fazia até aqui. Bastam 20 segundos para lavar as mãos corretamente. A lavagem das mãos é a medida mais efetiva para prevenir a infeção por SARS-CoV-2. As gotículas, secreções e aerossóis de pessoas infetadas podem depositar-se nos objetos e nas superfícies quando espirram ou tossem. Essa lavagem ajuda a eliminar os vírus.

2. Continue a proteger a boca e o nariz ao tossir ou espirrar

Nunca use as mãos para o fazer nas alturas em que não está a usar máscara, pois elas são um dos principais veículos de transmissão da doença. Use, antes, um lenço de papel ou o antebraço. Deite o lenço para o lixo e lave sempre as mãos a seguir a tossir ou espirrar. Quando uma pessoa tosse, espirra ou fala, se não estiver a usar proteção facial, liberta gotículas, secreções ou aerossóis que podem ser inspirados por outras pessoas ou depositar-se nos objetos e nas superfícies que a rodeiam.

3. Continue a evitar tocar nos olhos, no nariz e na boca com as mãos