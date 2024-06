A pele é o órgão mais extenso do corpo humano e pode ter uma ampla variedade de apresentações clínicas e histológicas, desde lesões benignas, como verrugas e quistos, até doenças graves, como o melanoma e o carcinoma de células escamosas.

A Dermatopatologia é uma subespecialidade que estuda as doenças da pele a partir de uma perspetiva histopatológica e a enquadra com as informações clínicas, examinando amostras de tecido ao microscópio para determinar as alterações que ocorrem nos diferentes componentes da pele. Conjuga diferentes técnicas auxiliares e é fundamental para um diagnóstico preciso e eficaz e para definir o tratamento adequado das doenças da pele.

O Anatomopatologista que atua na área de Dermatopatologia trabalha em estreita colaboração com o médico dermatologista, que identifica a maioria das doenças de pele com base no quadro clínico e observação direta, mas por vezes não é suficiente para um diagnóstico conclusivo e é necessário o recurso a uma biópsia (amostra da pele), que será examinada ao microscópio pelo Patologista.

A análise convencional das biópsias e peças cirúrgicas através da coloração hematoxilina-eosina, principal técnica de coloração histológica em microscopia ótica permite a interpretação de um diagnóstico específico. No entanto, podem ser necessários outros testes clínicos como:

Colorações Histoquímicas especiais – para o diagnóstico diferencial de doenças inflamatórias e infeciosas;

Imuno–Histoquímica – permite a deteção de moléculas específicas nos materiais obtidos para histopatologia e de citopatologia, auxiliando no diagnóstico de neoplasias cutâneas e identificando alvos para terapia dirigida e personalizada;

Hibridização in situ Fluorescente – constitui a metodologia com maior sensibilidade e especificidade para a deteção de mutações genéticas por fluorescência, útil em casos específicos e selecionados.

A Dermatopatologia permite assim fornecer diagnósticos precisos e uma maior assertividade na diferenciação de lesões na pele, proporcionando ao paciente um acompanhamento de qualidade e personalizado.

Um artigo de Germano de Sousa, Médico Especialista em Patologia Clínica.