A saúde e o bem-estar da família começam com gestos simples que fazem toda a diferença. Para os mais pequenos, é essencial proteger a pele sensível e criar rotinas que promovam o conforto e o desenvolvimento saudável. Já as mães podem beneficiar de momentos dedicados a si mesmas, fundamentais para manter o equilíbrio físico e emocional ao longo do dia.

Adira ao Cartão Saúda Encontre nas Farmácias Portuguesas o melhor aconselhamento profissional ao mesmo tempo que poupa com o Cartão Saúda. Ainda não tem o seu? Adira aqui. Estas são algumas das vantagens: Promoções exclusivas nas melhores marcas

1€ em cada compra = 1 ponto acumulado (exceto em medicamentos)

Troque os pontos acumulados por vales de descontos ou produtos

Descontos diretos na nossa rede de parceiros Aproveite-as e reabasteça-se com as nossas sugestões!

No inverno, o frio e o ar seco podem afetar a pele e o cabelo, causando desidratação e fragilidade. Garantir uma boa hidratação da pele e utilizar produtos que protejam e revitalizem o cabelo são formas eficazes de prevenir esses efeitos. Estas práticas, para além de saudáveis, promovem uma sensação de bem-estar e confiança ao longo da estação.

Cuidar do corpo durante os meses mais frios do ano passa por proteger as mãos e os lábios contra o frio, hidratar a pele após o banho e beber água regularmente são passos simples e essenciais. Cuide de si e de toda a família para um inverno com mais conforto, saúde e qualidade de vida.

Pele reforçada contra o frio

Halibut protege e regenera a pele sensível de toda a família, ajudando a prevenir irritações e a cuidar da pele fragilizada, especialmente no inverno, quando o frio intensifica a sensibilidade cutânea.

Halibut

Em janeiro, aproveite -2€ com o Cartão Saúda, até 31/01.

Oleoban hidrata profundamente e protege a pele contra a secura e irritações, sendo um aliado essencial para o cuidado do corpo de toda a família em climas frios.

Oleoban

Aproveite -3€ com o Cartão Saúda, só até 31/01.

LetiAT4 é ideal para peles atópicas e sensíveis, proporcionando alívio imediato e proteção duradoura, o que é indispensável nos cuidados diários do corpo durante os meses mais frios.

LetiAT4

Aproveite e poupe -3€ com o Cartão Saúda, em toda a gama LetiAT4.

Letibalm hidrata e regenera os lábios e a zona perinasal, garantindo proteção contra o frio e alívio de irritações, essenciais para o conforto do rosto no inverno.

Letibalm

Aproveite até -3€ com o Cartão Saúda.

Neutrogena Corpo restaura a suavidade da pele seca com hidratação intensa, protegendo o corpo dos efeitos adversos do frio e do aquecimento interior.

creme Neutrogena para o corpo

Em fevereiro, aproveite até -8€ com o Cartão Saúda.

Neutrogena Mãos e Lábios repara e protege a pele das mãos e os lábios, sendo indispensável para enfrentar as condições extremas do inverno com conforto.

Neutrogena Mãos e Lábios

Aproveite e poupe -3€ com o Cartão Saúda. Válida de 01.02.2025 a 28.02.2025.

Os produtos Avène acalmam e hidratam peles sensíveis, oferecendo proteção e alívio de desconfortos, essenciais para uma rotina de cuidado com o corpo em climas mais frios.

Avène

Aproveite até -5€ com o Cartão Saúda na gama de proteção solar.

Reforce o sistema imunitário

NANCARE apoia o desenvolvimento saudável dos bebés, reforçando o sistema imunitário e promovendo o equilíbrio intestinal, fundamentais para proteger os mais pequenos durante o inverno e assegurar o seu bem-estar.

NANCARE

Poupe -2€ com o Cartão Saúda.

Fortimel oferece uma nutrição completa para recuperar energia e força, ajudando a manter o bem-estar em períodos de maior fragilidade, essenciais para toda a família durante os meses mais exigentes.

Fortimel

Aproveite -6€ na compra de duas embalagens com o Cartão Saúda.

E não nos esquecemos dos patudos

Os produtos da marca Patta oferecem soluções eficazes para a saúde e bem-estar dos amigos de quatro patas, ajudando a protegê-los contra os desafios do inverno e promovendo o seu conforto e vitalidade.

Patta

Aproveite -3€ com o Cartão Saúda.