A menopausa é um processo fisiológico normal, tal como a adolescência. Cada mulher tem a sua própria experiência ao passar por esta etapa da vida: há quem não tenha qualquer tipo de sintoma e há quem relate um grande impacto na sua qualidade de vida.

A menopausa é caracterizada por alterações no padrão menstrual que resultam da perda da função ovárica e consequente redução progressiva da produção das hormonas sexuais femininas (progesterona e estrogénios). Durante a transição menopáusica, as irregularidades menstruais podem durar meses e até anos, acabando por cessar completamente.

As mulheres com um estilo de vida tendencialmente saudável tendem a sentir menos os efeitos da menopausa, mas nem sempre é assim. A menopausa pode acontecer de forma natural ou decorrer de uma causa externa, seja do foro cirúrgico, medicamentoso ou até mesmo oncológico.

Quando surge?

As alterações no ciclo menstrual começam aos 40 anos de idade de uma mulher, com variação na duração do ciclo. A menopausa ocorre entre os 45 e 55 anos, sendo que pode aparecer mais cedo (menopausa precoce).

Alguns dos sintomas mais recorrentes da menopausa são as alterações do humor e a instabilidade emocional. Embora este tipo de sintomatologia possa estar associada a esta etapa da vida da mulher, podem existir outras causas. Nesse sentido, vale sempre a pena discutir este tema com o seu médico ginecologista.

Existem outros sintomas e sinais clínicos das primeiras falhas menstruais que podem afetar a qualidade de vida da mulher:

Afrontamentos

Perturbações psicológicas: insónias, suores noturnos e instabilidade emocional

Flacidez e secura da pele

Secura vaginal e dor durante as relações sexuais

Redução da libido

Na pós-menopausa (um ano após a última menstruação), outras complicações podem surgir:

Alterações cardiovasculares como hipertensão, diabetes e colesterol (LDL) elevado

Doenças neurocognitivas, como a Doença de Alzheimer

Incontinência urinária e prolapsos, por fragilização do pavimento pélvico

Perda de densidade óssea e osteoporose

Perda de massa muscular (sarcopenia)

Alterações de peso

Duas opções de f itoestrogénios 1. ESTROFITO FORTE BIO É um suplemento alimentar da Cantabria Labs que contribui para o bem-estar e qualidade de vida na menopausa, com sintomas intensos e frequentes, sobretudo afrontamentos. Possui 100 mg de Isoflavonas de Soja SOY WB® e ainda Bifidobacterium animalis, um probiótico que garante uma melhor absorção intestinal das Isoflavonas de Soja, potenciando assim a sua eficácia. 2. ESTROFITO CONFORT É um suplemento alimentar da Cantabria Labs que favorece o controlo dos sintomas noturnos da menopausa: insónias, agitação e suores. Para além de 70 mg de Isoflavonas de Soja SOY WB®, este produto contém 1 mg de melatonina, que reduz o tempo necessário para adormecer; e limoneno e lúpulo, que promovem um sono tranquilo e de qualidade, bem como uma maior tolerância aos afrontamentos.

O que são os fitoestrogénios e como podem ajudar?

Os fitoestrogénios são substâncias produzidas pelas plantas que mimetizam a ação dos estrogénios. São muito utilizados como terapêutica não hormonal e são uma excelente opção no controlo das manifestações típicas da menopausa.

Os mais estudados são as Isoflavonas de Soja, que podem ser usadas como suplemento na menopausa, com o intuito de melhorar os sintomas resultantes do défice de estrogénios, de um modo mais natural.

As Isoflavonas de Soja promovem o bem-estar e a qualidade de vida da mulher na menopausa, ajudando-a a melhor tolerar as manifestações desagradáveis que ocorrem nesta fase da sua vida, como os afrontamento, insónias, alterações de peso e suores noturnos.

Existem também algumas mudanças no estilo de vida que podem ter um impacto positivo na gestão dos sinais clínicos da menopausa. Para atenuar os efeitos deste processo natural, siga estas dicas importantes:

Use roupas em camadas que possam ser removidas conforme necessário para lidar com os afrontamentos; Evite gatilhos que podem exacerbar as manifestações da menopausa como alimentos condimentados ou reações emocionais previsíveis; Reduza o risco de incontinência urinária, fortalecendo a musculatura pélvica, e aumente a prática de exercício físico (sobretudo treino de força, para o reforço muscular); Adote uma alimentação equilibrada e adequada a esta etapa da vida, evitando açúcar e gorduras; Reforce a ingestão de alimentos ricos em cálcio e vitamina D, que ajudam a preservar os ossos, e exponha-se ao sol de forma adequada (cerca de 15 a 20 minutos por dia com proteção solar); Desenvolva estratégias de redução do stress; Hidrate-se convenientemente; Não fume; Evite bebidas alcoólicas; Reduza o desconforto vaginal recorrendo a um lubrificante à base de água (sem glicerina, que pode provocar irritação), mas aconselhe-se sempre com o seu médico ginecologista.

A menopausa faz parte do curso da vida da mulher. Apesar de poder causar perturbações no dia a dia, os seus sintomas podem ser atenuados. E sim, esta etapa da vida feminina pode e deve ser desfrutada pela mulher. Aproveite-a!