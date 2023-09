Um sorriso saudável e bonito é uma verdadeira imagem de marca. Quando interagimos com os outros, a nossa boca assume um papel-chave na passagem da mensagem.

Ter cáries dentárias, mau hálito, problemas nas gengivas ou tártaro nos dentes podem constituir entraves problemáticos à comunicação, confiança mas também na parte da saúde, dificultando a deglutição.

Investir num sorriso desde cedo

Apostar desde cedo numa boa saúde oral é um excelente investimento a longo prazo. Não só melhora o nosso bem-estar na interação com quem nos rodeia, como permite que o nosso corpo funcione bem como um todo. Vários estudos provam que as cáries dentárias têm impacto no funcionamento do organismo, mesmo quando falamos em órgãos à distância. A ciência já mostrou associações significativas entre o estado de saúde bucal e várias patologias sistémicas, como doenças cardiovasculares, demência, obesidade, distúrbios metabólicos, artrite reumatoide e vários tipos de cancro.

Passar bons hábitos de higiene oral às suas crianças é uma das lições de saúde mais importantes que lhes pode ensinar. Isto significa ajudá-los a escovar os dentes duas vezes ao dia, mostrar-lhes a maneira correta de usar a fita dentária, visitar o dentista regularmente e, claro, dar o exemplo.

Ir ao dentista e a um higienista oral de forma regular é essencial para travar o desenvolvimento de doenças e a formação de tártaro dentário, um dos principais fatores de risco para o aparecimento de patologias na boca.

Resolver a causa do problema

O tártaro pode não só ameaçar a saúde dos dentes e gengivas como também tornar-se num problema estético, porque ao ser mais poroso que o esmalte dentário, retém a pigmentação mais facilmente. Por isso, se é consumidor de café ou chá ou se fuma, é particularmente importante que aprenda a prevenir o tártaro.

A única forma real de detetar o tártaro - e de o remover - é visitar o seu médico dentista. Se os seus dentes e gengivas estiverem em boas condições, poderá esperar três a seis meses até à próxima visita. Porém, se houver necessidade de tratamento (fazer uma restauração, extrair um dente do siso ou restaurar a coroa de um dente), marque uma nova consulta. Não se esqueça de colocar todas as dúvidas que tiver antes do fim da consulta com o seu médico dentista.

De resto, aposte numa boa pasta dentífrica, escove os dentes no mínimo duas vezes por dia, use fita dentária e elixir bucal. Esta é a receita perfeita para um sorriso bonito.

Uma ajuda útil

Uma rotina de higiene oral com Colgate Max White Ultra é um excelente passo para alcançar uns dentes brancos e saudáveis de forma segura.

Este dentífrico limpa profundamente, deixa uma sensação de frescura prolongada na boca e elimina as manchas dentárias, deixando os dentes mais brancos e bonitos em apenas 3 dias**.

Colgate Max White Ultra é composta por moléculas de oxigénio ativo, que detetam e eliminam as manchas profundas causadas por comida ou bebidas, garantindo uns dentes visivelmente mais brancos.

De facto, 91%* das pessoas que experimentaram Colgate Max White Ultra viram resultados logo após três dias de escovagem.**