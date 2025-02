Quando falamos de saúde oral, não falamos apenas de um sorriso bonito. O que significa ter uma boa saúde oral?

Ter uma boa saúde oral significa ter bom hálito, dentes saudáveis (sem cáries), gengivas sãs (com uma cor rosa-claro) que não sangrem durante a escovagem e/ou passagem do fio dentário. Uma boa saúde oral resulta de uma boa higiene oral e visitas periódicas ao médico dentista.

Que cuidados são imprescindíveis na rotina diária?

Devemos escovar os dentes após cada refeição e utilizar o fio dentário diariamente. Bochechar com um colutório prescrito pelo médico dentista. É fundamental manter uma dieta equilibrada e evitar comer doces. Nas minhas consultas, costumo receitar as pastas dentífricas Elgydium e os elixires Eludril, que têm várias opções para as diversas queixas dos meus pacientes.

O que ter em conta na hora de escolher um bom dentista?

Recomendação de familiares, amigos, e um médico que utilize técnicas que tranquilizem o paciente e que já tenha alguns anos de experiência.

Quem não tem acesso a um dentista, o que deve fazer?

Deve usufruir dos cheques dentista requisitados pelo médico de família. As populações abrangidas pelos cheques-dentista são: grávidas seguidas no SNS; beneficiários do Complemento Solidário; crianças e jovens até aos 18 anos, independentemente da escola ou instituição que frequentem; utentes portadores de infeção por VIH/SIDA; utentes com lesão suspeita de cancro oral.

Para além disso, o Programa Nacional de Promoção da Saúde Oral (PNPSO) permite prestar cuidados médico-dentários a grupos chave e especialmente vulneráveis e utentes do Serviço Nacional de Saúde (SNS).

Qual a importância de consultarmos com regularidade um higienista oral?

Os higienistas orais são profissionais clinicamente aptos para administrar cuidados de prevenção em higiene oral. Perante uma situação de gengivite ou periodontite, são os profissionais de primeira linha que detetam, diagnosticam e alertam o paciente para a necessidade de intervir com uma terapêutica adequada.

Que tipo de doenças podem tornar-se graves se não forem tratadas de forma precoce?

A mais frequente é a lesão de cárie: As lesões de cárie podem iniciar-se como manchas brancas, evoluindo para cavitações, que se não forem tratadas precocemente, afetam a polpa dentária (nervo) e comprometem a vitalidade do dente.

A gengivite, clinicamente diagnosticada como inflamação e sangramento das gengivas, resultante da acumulação de tártaro, é outra das doenças. Causa dor e desconforto ao paciente. Se não for tratada numa fase inicial, evolui para uma doença mais grave - a periodontite - esta, por sua vez, se não for tratada e controlada numa fase precoce leva à perda de peças dentárias.

A afta é uma lesão ulcerosa esbranquiçada que causa dor e desconforto ao paciente. Muitas vezes são recorrentes, aparecem por diversos motivos: trauma, alimentos ou baixa imunidade resultante de situações de stress. Por norma é uma lesão que regride espontaneamente após uma ou duas semanas, no entanto, é importante vigiar, uma vez que, se não desaparecer durante esse período, poderá estar relacionada com outras doenças tais como, a Candidíase Oral ou doença de Crohn.

Halitose, não sendo propriamente uma doença, mas que se caracteriza pelo mau hálito do paciente, pode ser resultado da presença de cáries, má higiene oral bem como gengivite e/ou periodontite. Requer controlo e vigilância pois poderá também estar relacionada com outras doenças como por exemplo, diabetes ou bronquite.

Que sinais de alarme devemos estar atentos?

Devemos estar atentos ao aparecimento de manchas nos dentes e nas mucosas (bochechas e língua), mau hálito constante, boca seca, inflamação gengival, mobilidade de peças dentarias e claro, sempre que surgir algum tipo de sintomatologia.

Uma afta ou simples lesão na boca pode ser mais do que isso, certo?

Uma afta pode ser uma simples lesão ulcerosa que aparece na cavidade oral, resultante de trauma, stress, tabagismo, alterações hormonais, baixa imunidade, défice de nutrientes como ferro, Vitamina B12 ou ácido fólico e consumo de determinados alimentos como por exemplo o ananás ou chocolate. É muito importante vigiar este tipo de lesões, pois muitas vezes são manifestações de outras doenças tais como Doença Celíaca e HIV ou cancro.

O que é uma boca feliz?

Uma boca feliz é uma boca saudável. E uma boca saudável é aquela que permite falar, comer, sorrir e beijar. Um paciente com uma boca saudável é um paciente feliz, confiante, livre de desconforto ou dor. Uma boca feliz e saudável contribui para a saúde e para o bem-estar geral do paciente.