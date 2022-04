Os portugueses consomem cerca de 10,5 milhões de ansiolíticos, sedativos e hipnóticos por ano, sendo que 46% dos cidadãos em território nacional dorme menos de seis horas por dia e 21% leva mais de 30 minutos para adormecer, revelam dados da Associação Portuguesa do Sono (APS). Por outro lado, 40% tem dificuldade em ficar acordado enquanto conduz ou realiza outras atividades diárias. A pandemia piorou ainda mais esses dados, segundo dados da APS.

Todos temos noites de sono menos boas, mas quando não dormimos o suficiente ou bem de forma regular, isso pode afetar a forma como nos sentimos e aquilo que somos capazes de fazer durante o dia.

O sono é um estado fisiológico e indispensável ao ser humano. Dormir bem traz vantagens para a sua saúde física e mental e, consequentemente, para uma melhoria da sua qualidade de vida.

Ao dormir melhor, terá mais energia, um coração mais saudável, maior concentração e memória e também um maior controlo do apetite, por exemplo. Contudo, com o avançar da idade, os distúrbios de sono tornam-se mais comuns, podendo caracterizar-se por uma diminuição da qualidade do sono ou por interrupções frequentes do mesmo. Isso pode acontecer devido a eventos stressantes que ocorrem ao longo da vida.

A necessidade fisiológica do sono está diretamente relacionada com a idade. À medida que envelhecemos, vamos tolerando menos horas de descanso, mas nunca menos de sete. Por isso, um recém-nascido deve dormir cerca de 17 horas. Aos 5 anos, uma criança deve fazer 10 a 13 horas de sono. Entre os 14 e os 17, o recomendado é dormir 8 a 10 horas. Entre os 18 e os 64 anos, 7 a 9 horas. A partir dos 65, entre 7 e 8 horas de sono.

A falta de um sono de qualidade reduz a concentração, diminui a produtividade académica e profissional e é uma das principais causas de acidentes rodoviários. A insónia está também associada a um desempenho profissional insatisfatório, fadiga, perda de qualidade de vida/bem-estar, aumento do consumo de álcool, entre outros.

Estudos demonstram que a insónia é um "stressor" biológico que resulta no aumento de comportamentos agressivos e ansiedade. A privação de sono tem ainda repercussões na saúde cardiovascular, no aumento da tensão arterial, na atividade simpática, nos marcadores inflamatórios, no peso, entre outros.

O que é a higiene do sono?

A higiene do sono, também conhecida por bons hábitos de sono, pode ser definida como um conjunto de comportamentos e hábitos adequados, associados a condições apropriadas do ambiente, que promovem um sono reparador e previnem a sonolência diurna.

Todas as organizações científicas relativas ao sono recomendam e divulgam informação sobre a higiene do sono porque esta promove qualidade e quantidade adequada de sono, contribuindo assim para a sua saúde e bem-estar.

Nesse sentido, tome nota destas 10 dicas para dormir melhor:

Deitar e levantar sempre à mesma hora todas as noites; Evitar o tabaco, álcool e bebidas com cafeína (café, chá preto, coca-cola, entre outros) a partir do final da tarde; Praticar exercício físico regular, preferindo os períodos da manhã ou almoço, evitando a sua prática pelo menos 4 horas antes da hora de dormir; Criar no quarto boas condições para o repouso: temperatura adequada, pouca luz e sem ruído, cama e colchão confortáveis; Evitar ler, ver televisão ou alimentar-se na cama; Fazer refeições ligeiras à noite e não se alimentar próximo da hora de dormir; Evitar bebidas antes de dormir; Evitar smartphones, tablets e outros aparelhos que emitam luz azul; Evitar sestas em caso de dificuldade em adormecer; Não levar as preocupações diárias para a cama: tentar libertar-se delas antes de ir dormir.

Agora que já sabe mais sobre o sono, a higiene do sono e a sua importância, não se esqueça de pôr estes conselhos em prática. Pela sua saúde!

