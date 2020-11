À medida que os anos vão passando, vamos adquirindo rotinas que, dia após dia, replicamos sem pensar muito nelas. Há gestos aparentemente inofensivos que fazemos, muitos deles inconscientemente, sem noção dos perigos que podem representar, como é o caso destes três maus hábitos prejudicais à saúde que, provavelmente, nem sabe que tem. Saiba por que deve deixar de roer as unhas, de pesar-se diariamente e de usar os cosméticos errados.

1. Roer as unhas

Afeta a aparência estética das mãos e, com o passar do tempo pode interferir no crescimento normal das unhas, deformá-las e danificar os dentes. Para prevenir este problema, mantenha as unhas sempre arranjadas. Quanto mais bonitas, estiverem menos vontade terá de as roer. Pode também experimentar um verniz específico que lhes confere um sabor desagradável, afastando-o do vício.

2. Pesar-se todos os dias

Controlar o peso diariamente é outro dos comportamentos a evitar. Aquilo que pesa não lhe diz o quão saudável é ou a percentagem exacta de músculo e massa gorda que possui. A sua balança tão pouco lhe diz se está com volume a mais nas ancas ou gordura na zona mais perigosa, o abdómen, um indicador importante para o risco de doença cardíaca.

Diga adeus à balança e olá à fita métrica, para ultrapassar o problema. Uma vez por semana, meça os perímetros do abdómen, das ancas, das coxas e da parte superior dos braços e anote os resultados. A perda de um quilo de gordura pode não alterar o peso, mas reduzir milímetros.

3. Usar o cosmético errado

Mesmo que a sua amiga se dê bem com o creme X, não significa que seja o mais indicado para si. Se não escolher a fórmula certa para a sua pele, poderá potenciar a acne, a secura, a oleosidade cutânea ou até mesmo, em casos mais extremos, o envelhecimento prematuro.

Se for o caso, procure um especialista para determinar o seu tipo de pele e aquilo de que realmente a sua epiderme necessita. Volte a falar com o dermatologista sempre que notar alterações cutâneas, pois as necessidades vão mudando à medida que se envelhece.