Com vidas cada vez mais agitadas como as que temos nos dias que correm e com a falta de tempo, essa eterna desculpa a ajudar, são cada vez mais os adeptos do treino noturno, realizado numa altura em que tudo está mais calmo, em que as crianças já dormem e, no caso do verão, em que o calor dá, por fim, tréguas. Contudo, quem o faz não beneficia do sol nem das suas propriedades terapêuticas, uma desvantagem. Ainda assim, fazer exercício a essa hora é melhor do que não fazer exercício nenhum.

Posto isto, ao sair para a rua a esta hora do dia, deverá treinar de forma moderada, evitar comer em grandes quantidades antes da prática de exercício e, idealmente, deitar-se nas duas horas seguintes, para tirar maior partido muscular do treino. Estas instruções podem, no entanto, variar de pessoa para pessoa, podendo não se adequar ao seu caso, pelo que se deve aconselhar previamente com o seu médico. Lembre-se ainda que, se costuma sofrer de insónias, não deverá praticar exercício físico à noite.

A explicação é simples. Uma vez que o exercício físico aumenta o metabolismo, na grande maioria dos casos, o retorno à calma e ao descanso demoram mais tempo a acontecer e, chegada a hora de dormir, poderá sentir-se agitado. "Neste sentido, não recomendo exercícios de grande intensidade e volume aeróbio, como é o caso do cycle, do body pump, do body attack, do body combat e das ginásticas localizadas. Opte por uma atividade mais moderada, como pilates, ioga ou body balance", aconselha o treinador pessoal Bruno Brito. "Se for pouco para si, aumente progressivamente a intensidade dos seus treinos, de forma moderada", sugere ainda.

Antes de sair para treinar, também é importante alimentar-se convenientemente. "Coma uma peça de fruta antes de fazer exercício", recomenda o preparador físico, especialista em pilates e em treino funcional. "Evite bebidas com cafeína ou teína nos dias de treinos noturnos", adverte o personal trainer. Também não descure a hidratação. Tenha sempre consigo uma garrafa de água para ir bebendo ao longo do treino. No fim, tal como deve sempre suceder nos seus treinos diurnos, nunca de esqueça de alongar.