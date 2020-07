No momento de escolher, se a opção se prender unica e exclusivamente com a saúde, há diversos fatores a ter em linha de conta. "Se compararmos exclusivamente o valor energético de cada gelado, o sorvete tem a vantagem de ser menos calórico, o que pode ser um benefício em dietas de perda de peso", esclarece Simone Fernandes. "Os gelados de iogurte disponíveis no mercado têm a desvantagem de ter uma composição bastante variável", sublinha ainda a dietista.

"Podem conter natas ou diversos teores de leite adicionados, desde o magro ao gordo", refere. De acordo com a especialista em nutrição, "o de iogurte, por ter um teor de gordura e proteína superiores é, contudo, mais saciante". "O sorvete é composto maioritariamente por hidratos de carbono, incluindo sumos de fruta e açúcares adicionados, e, portanto, a sua digestão é rápida e a sensação de saciedade mais curta", alerta ainda Simone Fernandes.

"Estes alimentos não devem ser consumidos em porções superiores a 100 mililitros, o equivalente a uma bola de gelado, e, no máximo, uma vez por semana", aconselha a especialista. "Se optar por comer o gelado num copo, estará a ingerir menos 120 calorias do que se optar pelo cone", subblinha. A culpa é da bolacha. "A maior vantagem é a diminuição da ingestão de açúcares simples e gorduras", adverte a nutricionista, que integra a Associação Portuguesa de Dietistas.

O valor nutritivo do sorvete

O sorvete é a melhor opção. Uma bola, o equivalente a 100 mililitros, contém:

- 78 calorias

- 0,3 gramas de gordura

- 18,5 gramas de hidratos de carbono, 15 gramas dos quais açúcares

- 0,5 gramas de proteína

O valor nutritivo do gelado de iogurte

Uma bola de gelado de iogurte, o equivalente a 100 mililitros, fornece:

- 105 calorias

- 4,8 gramas de gordura

- 14,6 gramas de hidratos de carbono, 14 gramas dos quais açúcares

- 1,8 gramas de proteína