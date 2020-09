Não tem de mexer. Apenas colocar dentro do micro-ondas, selecionar o tempo e a potência ou o programa e esperar. No final do tempo, obtém um arroz saboroso. Esta é apenas uma das muitas receitas que pode replicar nos micro-ondas, simples ou com grill.

Para muitos consumidores, estes aparelhos pouco mais utilidade acabam por ter do que aquecer, descongelar e preparar pratos já feitos comprados no supermercado. Experimentámos várias receitas e truques e ficámos rendidos à vertente prática deste eletrodoméstico.

Arroz simples e integral

Num recipiente próprio, coloque 1 medida de arroz para 2 de água, margarina (evita a formação de uma bolha de água) e sal. Para arroz integral precisa de 35 a 40 minutos e de 1 medida para 4 de água. Coloque no micro-ondas, na potência máxima. Programe 15 a 20 minutos.

Só tem a ganhar se fizer o arroz em casa, em vez de o comprar já feito. Leva mais tempo, é certo, mas repare na diferença: 1 kg de arroz carolino pode custar até 1 euro, quantidade que rende à volta de 13 a 15 doses. Porém, já preparado, gastará 2,36 euros para o mesmo número de doses.

Maçã e batata-doce desidratadas

Com uma faca afiada ou com uma mandolina, corte a maçã e a batata-doce em rodelas finas. Disponha-as, após lavadas e secas, num acessório de desidratar, sem sobrepor. Também pode colocar as rodelas sobre papel vegetal no prato do micro-ondas. Selecione 600 W de potência e deixe-as 5 a 8 minutos. A meio do tempo, vire-as. Têm de ficar secas e estaladiças. Aguarde cerca de 1 minuto antes de servir.

Se, por exemplo, fizer maçã desidratada em casa, em vez de comprar um pacote, quanto poupa por quilo? Se usar maçã Royal Gala (a 1,69 euros o kg), um quilo de fruta desidratada custará pouco mais de 11 euros. Se compararmos com um pacote de maçã vermelha ou verde vendida no supermercado, a 39,50 euros por quilo, poupa cerca de 28 euros.

Bolo de banana na caneca

Coloque um ovo, quatro colheres de sopa de leite, três de óleo e uma banana esmagada numa caneca. Acrescente quatro colheres de sopa de farinha, uma colher de café de fermento e canela a gosto. Misture tudo e leve ao micro-ondas durante três minutos.

Legumes cozidos no vapor

Disponha legumes (brócolos, cenoura, couve flor, entre outros) numa taça, partidos em pedaços iguais. Junte algumas colheres de água. Cubra com um prato e leve ao micro-ondas durante dois a três minutos. Ajuste o tempo à potência do aparelho.

Batata gratinada (com grill)

Descasque 6 batatas grandes e corte em rodelas de 0,5 cm. Tempere com sal, pimenta e azeite. Unte um pirex com azeite. Disponha duas camadas de batata intercalada com 200 g de queijo mozarela ralado.

Numa taça, misture 1 pacote de natas, 2 chávenas de leite, 1 colher de sopa de orégãos, sal e 200 g de queijo parmesão. Regue as batatas. Cubra com 200 g de mozarela. Leve ao micro-ondas com grill por 30 minutos ou até as batatas amolecerem.

Frango assado (com grill)

Barre o frango com azeite ou com óleo e tempere a gosto com sal e pimenta. Coloque no micro-ondas com grill, na potência média, entre 35 a 60 minutos. Consulte as definições recomendadas pelo fabricante.

Derreter chocolate

Numa taça, ponha o chocolate com umas colheres de sopa de leite. Leve ao micro-ondas até derreter.

Descascar cebola sem chorar

Corte as pontas da cebola e leve ao micro-ondas por cerca de 30 segundos. Depois, é só picar “sem lágrimas”.

Alhos sem casca

Deixe os dentes de alho por 20 segundos no micro-ondas. O “vapor” faz com que as cascas saiam facilmente.

As dicas são da DECO Proteste.