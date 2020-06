A popularização dos bolos de caneca à boleia das redes sociais pode-nos fazer crer que este amigo da gulodice rápida é uma invenção recente. Não seria de estranhar, um bolo que se produz em dois ou três minutos como corolário de um tempo em que tudo corre e acelera.

Contudo, espanto, o bolinho com meia dúzia de ingredientes não é filho do micro-ondas. Antes um trineto de uma invenção do século XVII, época em que vinha mencionado como um bolo assado numa caneca de cerâmica. O feito não é pequeno, a menção fez-se naquele que é reconhecido como o primeiro livro de receitas escrito na América do Norte. Corria, então, o ano de 1796 e a receita nascia publicada em “American Cookery”, de Amelia Simmons.

Acresce que, na época, a existência de bolos de caneca (cupcake) facilitava a medida dos ingredientes, antes de estabelecido um modelo padrão de pesagem. Desta forma, disseminaram-se os bolos “1234” que deviam o nome à proporção de ingredientes utilizados: uma chávena de manteiga, duas de açúcar, três de farinha e quatro ovos (uma verdadeira “bomba culinária”, diríamos atualmente).

Blogue "Há alguém mais gulosa do que eu?"

Diferente, contudo, do atual bolo dentro da caneca, mais moderado no uso dos ingredientes e que dispensa o moroso processo de forno, antes a celeridade do micro-ondas.

Mãos à obra…

Para preparar este Bolo de cacau e doce de leite na chávena, uma proposta da doceira Mafalda Agante, do blogue “Há alguém mais gulosa do que eu?”, só vai precisar dos seguintes ingredientes: um ovo, duas colheres de sopa de açúcar, uma colher de sopa de manteiga derretida, outro tanto de farinha de trigo com fermento, uma colher de sobremesa de cacau em pó, uma colher de sopa de doce de leite e, finalmente, uma colher de sobremesa de pepitas de cacau cru.