Preparação

Misturar o café com a água numa taça. Adicionar a manteiga, a canela, o açúcar, o ovo, as nozes e a farinha. Bater muito bem. Colocar a massa numa caneca e levar ao micro-ondas durante um minuto, na potência máxima. Colocar chantilly na cobertura e polvilhar com cacau em pó.

