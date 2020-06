Panqueca é assunto sério na cozinha. Diríamos que está para o tema pequeno-almoço/lanche, como está o do ponto certo da cozedura do bacalhau para o almoço e jantar. Importará dizer que não dedicamos tantas páginas de boa – apetecível – literatura culinária à panqueca, tal como fazemos ao fiel amigo. Ou que dediquemos um dia por ano a esta gulosa combinação de ovos, leite e farinha, como o fazem os britânicos, na Terça-Feira Gorda, antecedendo a Quaresma; ou mesmo corridas de panquecas popularizadas a partir de Terras de Sua Majestade.

Por cá, sem entusiasmos como os expostos, também temos os nossos arrufos sobre a melhor farinha para a panqueca, qual a consistência perfeita, ou de como lhe devemos dar acompanhamento à mesa.

Certo é que à tradicional panqueca tem ao rol de receitas acrescentado algumas novidades, como a panqueca suflé ou recuperado versões menos revisitadas no nosso canto luso, mas que nos trazem gulosas alternativas.

Uma destas versões em formato XXL é a panqueca germânica, ou Bismark que, não obstante o nome, teve a origem cozinhada do outro lado do Atlântico, nos Estados Unidos da América. Isto, não obstante, acreditar-se que a receita encontrada em terras do Tio Sam desde os inícios do século XX seja neta da congénere Pfannkuchen alemã.

Que ingredientes para esta panqueca de forno?

Antes de se lançar na confeção desta panqueca de proporções generosas (a receita apresentada serve facilmente quatro adultos) prepare os ingredientes.