Há uma série de alimentos em que o prazo de validade não é obrigatório: fruta e legumes frescos não descascados ou cortados; vinhos e bebidas com teor alcoólico de, pelo menos, dez por cento; produtos de padaria, de confeitaria e pastelaria que, pela sua natureza, sejam geralmente consumidos nas 24 horas após o fabrico; vinagre; sal; açúcares sólidos e pastilhas elásticas.

Mesmo um alimento “acondicionado em atmosfera protetora” precisa de respeitar as condições de conservação habituais.

Assegure-se de que os prazos não são suscetíveis de ser falsificados (por exemplo, de que estão impressos diretamente na embalagem e não numa etiqueta colada) e lembre-se de que apenas são válidos enquanto a embalagem estiver fechada. Uma vez aberta, consuma o alimento rapidamente.

Alguns alimentos encontram-se com descontos por se aproximarem do fim do prazo de validade. Antes de acreditar que está a fazer um bom negócio, veja se consegue consumir tudo dentro do prazo.