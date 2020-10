A castanha é um fruto seco amiláceo, com mais amido (um tipo de hidrato de carbono) e menos água que a fruta fresca, e com muito menos gordura que os frutos secos (oleaginosos).

Por ser rica em hidratos de carbono, está associada ao aumento de peso e muitas vezes é evitada por medo que seja um alimento altamente calórico.

No entanto, ela pode e deve ser incluída, na sua época, porque tem diversos benefícios, em especial o seu teor de fibras, de vitamina B6, potássio e ácido fólico. E como é muito saciante, pode até ajudar, exatamente para quem está num processo de perda de peso, desde que consumida com a moderação adequada.

Como a podemos incluir?

Como hidrato de carbono no prato, substituindo o arroz ou a batata, por exemplo.

No lanche, meia dúzia de castanhas assadas ou cozidas juntamente com um chá, farão um lanche muito saciante. Ou na sopa em vez da batata, em pouca quantidade, tornará a sua sopa diferente, cremosa e muito saborosa.

A castanha é um bom alimento, natural e delicioso, e como é tão curta a sua época, deve aproveitar esta pequena maravilha que o outono traz. Uma dúzia de castanhas não é uma quantidade excessiva e vai saber-lhe bem.

Evite versões processadas ou embaladas.

Sugestão

Sopa de castanhas com cogumelo shimeji e espinafres. Ingredientes para 4/5 pessoas:

- 200g de castanhas

- 1 curgete

- 100g de abóbora manteiga

- 150g de cogumelos shimeji

- 1 cebola

- 2 dentes de alho

- 200g de espinafres

- Sal a gosto

Como preparar?

- Asse ou coza as castanhas e descasque.

- Descasque a abóbora, a cebola e a curgete e corte em pedaços. Descasque os alhos e junte todos numa panela. Adicione os cogumelos lavados e sem a parte da raíz e as castanhas descascadas, reservando 1 castanha por pessoa, para finalizar o empratamento.

- Tape com água só até meio dos vegetais. Adicione o sal.

- Deixe cozinhar por cerca de 25 minutos, verifique se a abóbora está cozida.

- Passe com a varinha mágica ou no robot de cozinha. Se considerar que está muito espessa, adicione água para obter a textura do seu gosto.

- Leve novamente ao lume adicionando os espinafres previamente preparados. Deixe cozinhar por mais 5 minutos.

- Sirva a sopa salpicando com a castanha reservada, desfeita em pequenos pedaços.

Bom apetite!

Um artigo de Cláudia Maranhoto, nutricionista na Clínica Mais Bem Estar Viseu, em parceira com o Fitness Hut - Grupo VivaGym.