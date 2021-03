Um programa de gestão do peso que seja eficaz a longo prazo requer uma transformação pessoal que dê origem a uma perda de peso sustentada, para que no futuro não exista novo aumento de peso. Com este novo vídeo a Prof. Teresa Branco vai ajudá-lo a identificar qual o momento indicado para iniciar o seu programa de perda de peso.

Para mais informações visite-nos ou contacte-nos: - Site: http://www.teresabranco.com/

- Facebook

- Email: geral@teresabranco.com

- Telefone: 210 938 413 Um bocadinho de gossip por dia, nem sabe o bem que lhe fazia. Subscreva a newsletter do SAPO Lifestyle. Subscrever Já subscrevi Os temas mais inspiradores e atuais! Ative as notificações do SAPO Lifestyle. Subscrever Não perca as últimas tendências! Siga o SAPO nas redes sociais. Use a #SAPOlifestyle nas suas publicações. Instagram