1. Fonte de licopeno

O tomate é uma das principais fontes de licopeno, um carotenoide com propriedades antioxidantes. O licopeno tem sido associado à redução do risco de várias doenças crónicas, incluindo cancro e doenças cardiovasculares.

2. Proteção cardiovascular

Os compostos bioativos do tomate contribuem para a saúde cardiovascular, reduzindo a pressão arterial, melhorando os níveis de colesterol e diminuindo o risco de eventos cardíacos.

3. Suporte antioxidante

Além do licopeno como aqui já referido, o tomate é rico noutros antioxidantes, como a vitamina C e o betacaroteno, que ajudam a combater o stress oxidativo e protegem as células contra danos.

4. Benefícios para a pele

Os carotenoides presentes no tomate podem melhorar a saúde da pele, protegendo-a contra danos causados pelo sol e promovendo uma aparência saudável.

5. Controlo da diabetes

O consumo de tomate pode ajudar a regular os níveis de açúcar no sangue devido à presença de compostos bioativos que influenciam o metabolismo da glicose.

6. Ação anti-inflamatória

O tomate contém compostos anti-inflamatórios, como os flavonoides, que podem ajudar a reduzir a inflamação crónica associada a várias doenças.

7. Saúde óssea

O tomate é uma fonte de vitamina K, importante para a saúde óssea e a coagulação sanguínea adequada.

8. Potencial anticancerígeno

Uma das qualidades nutricionais mais notáveis do tomate é sua associação a uma redução do risco de certos tipos de cancro. O licopeno, em particular, tem sido extensivamente estudado dada a sua capacidade potencial de prevenir o cancro, especialmente o da próstata. É sugerido que o licopeno pode inibir o crescimento de células cancerígenas e reduzir a angiogénese, processo que estimula a formação de novos vasos sanguíneos que alimentam o tumor. Além disso, o tomate contém outros compostos fitoquímicos, como flavonoides e ácido ascórbico, que também têm demonstrado propriedades anticancerígenas.

Para potencializar as qualidades do tomate, é recomendado o seu consumo tanto a cru quanto cozido. O cozimento aumenta a biodisponibilidade do licopeno, tornando-o mais fácil de ser absorvido pelo organismo. Combine o tomate com fontes de gorduras saudáveis, como azeite, para otimizar a absorção de nutrientes lipossolúveis, como o licopeno.