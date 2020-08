A prática de uma vida saudável inclui, não só uma alimentação adequada às necessidades individuais de cada ser humano, como também uma hidratação diária suficiente. Sabia que o corpo humano é constituído entre 50 a 70% de água? Por esta razão a água é fundamental para a manutenção do equilíbrio do nosso organismo e é responsável por diversas funções tais como:

Composição essencial do sangue, linfa e secreções corporais

Intervir nos processos de digestão e absorção dos nutrientes

Manter a temperatura corporal

São diversos os fatores que influenciam as necessidades de ingestão de água de cada pessoa, nomeadamente a idade, a gravidez e lactação, atividade física e até o clima. Incluem-se também as perdas de água ao longo do dia, através de processos fisiológicos como: urina, fezes, transpiração e respiração, sendo que quando estes processos excedem a ingestão de água ingerida, ocorre desidratação das células. É por esta razão que é essencial beber entre 1,5 a 3 litros de água diariamente.

Ainda assim, além da água, é possível enriquecer o nosso consumo de água através dos alimentos? A resposta é sim. Praticamente todos os alimentos possuem água na sua constituição, mas há alimentos, nomeadamente os legumes e as frutas que fornecem muito mais água do que outros. Aqui ficam alguns exemplos:

Legumes e verduras

Como já foi referido anteriormente na sopa, os legumes são constituídos maioritariamente por água e são ricos em vitaminas, minerais e fibras essenciais para a manutenção da saúde do organismo. Dos legumes e verduras com maior teor de água encontramos:

Abóbora (96%)

Alface (96%)

Rabanete (96%)

Pepino (95%)

Aipo (94%)

Chuchu (94%)

Nabo cozido (94%)

Courgette crua (94%)

Cebola Crua (94%)

Espargos cozidos (94%)

Depois desta análise, podemos afirmar que podemos obter uma boa ingestão de água, vitaminas e minerais ao ingerirmos uma sopa de legumes nas refeições principais, ao acompanharmos essas mesmas refeições com uma salada de alface, pepino, cebola e rabanetes por exemplo, ou até mesmo acompanhar com courgette crua espirilizada para inovar os seus pratos.