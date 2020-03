Costuma sofrer de indigestão? Pratos leves e saudáveis que vão melhorar o funcionamento digestivo

Quem é que nunca se empanturrou de comida até ficar completamente cheio e com acidez depois de uma grande comezaina? E a incómoda sensação causada pelo refluxo também lhe é familiar? Então tem de ler! A indigestão é um incómodo transitório que indica que o organismo não conseguiu digerir os alimentos adequadamente. As refeições copiosas ou fortes, juntamente com os alimentos mais irritantes, fazem com que este produza um excesso de ácido clorídrico.

Esta substância provoca acidez e um refluxo estomacal persistente e incómodo. O que devemos, então, comer e beber para os prevenir este problema que afeta muitos? Fazer refeições muito ligeiras e várias vezes ao dia é a solução! O melhor é optar por cocções suaves, como é o caso dos cozidos, dos grelhados, dos pratos no forno e das especialidades ao vapor ou em papillote, que são mais saudáveis e, sobretudo, técnicas culinárias mais ligeiras, sem recurso a refogados.

Para melhorar o estado de todo o sistema locomotor, que é composto pelos ossos, pelos músculos e pelas articulações, convém ingerir alimentos ricos em cálcio, vitaminas C, D e todas as do grupo B. Evitar o excesso de peso é outro dos cuidados a ter. As infusões de erva-cidreira, de funcho e de hortelã aliviam os sintomas. Em contrapartida, os alimentos ricos em gordura, como é o caso das carnes, dos enchidos, dos patés, da manteiga e dos queijos curados, são de evitar, tal como também sucede com os ingredientes alimentares mais ácidos, nomeadamente o limão, a lima, o vinagre e as conservas. Os molhos picantes e especiarias como a pimenta também são desaconselhados.

A fruta verde e algumas verduras cruas difíceis de digerir, como é o caso da cebola e do pepino, também integram esta lista. O mesmo sucede com os fritos e os panados. Também há que evitar o café, que é irritante. Reduzir a ingestão de refrescos com gás, que provocam flatulência, é outra das recomendações dos especialistas. As infusões de plantas são sempre bem-vindas porque, além de caírem bem no estômago, ajudam a compensar o excesso de acidez estomacal.

No que se refere aos pratos leves e saudáveis que vão melhorar o funcionamento intestinal que deve privilegiar no quotidiano, sugerimos-lhe um bife de frango ou de peru grelhado temperado com ervas frescas com arroz branco cozido, uma posta de peixe cozido com batatas, feijão-verde e ovo é outra das refeições que deve fazer. Costeletas de borrego grelhadas polvilhadas com ervas aromáticas secas, servidas com legumes cozidos, são outra das alternativas a considerar.

Legumes assados no forno com frango, com lombo de porco magro ou até com peixe também figuram na lista de especialidades gastronómicas validadas pelos especialistas. O salmão fresco, pela sua textura, é um peixe que se adapta bem à preparação em papillote. Para o preparar, coloque as postas sobre folhas de alumínio, tempere com cebolinho, sal e uma raspa de limão. Junte vegetais como a abóbora e a curgete e leve ao forno a cozinhar durante 20 a 25 minutos.

Texto: Madalena Alçada Baptista com Magda Roma (nutricionista)