Esta é sem dúvida uma das alturas do ano por excelência em que os chocolates, gomas e bolos entram na casa das famílias portuguesas. Contudo, o Halloween não é só sinónimo de doces, mas também de travessuras. Para garantir que a higiene oral não sai prejudicada nestes dias de excessos, troque os habituais doces por outros mais saudáveis, para que possa desfrutar de um Halloween delicioso em família sem prejudicar a saúde dos sorrisos.

Cinco sugestões

1. Chocolate amargo

Para os amantes de cacau, o chocolate amargo é uma excelente opção que permite conciliar a doçura e cremosidade deste doce tão desejado. As quantidades reduzidas de açúcar e gordura fazem com que este chocolate não prejudique os seus dentes e seja até benéfico para a saúde cardiovascular.

2. Frutas assadas

Frutas como banana, maçã e peras assadas no forno com um pouco de mel e uma pitada de canela ou cacau em pó são o verdadeiro doce para este Halloween. As frutas contêm muitas fibras que ajudam a uma sensação de saciedade, evitando que se coma em demasia. Assim, não só são uma opção doce, como ajudam a fugir aos excessos e a possíveis cáries.

3. Gomas e pastilhas sem açúcar

Gomas e pastilhas são o típico doce que nos acompanha o ano inteiro, mas que no Dia das Bruxas estão por todo o lado! E já que é impossível resistir-lhes, o melhor é apostar na opção sem açúcar! Além das poucas calorias, alguns são ainda enriquecidos com vitaminas que não comprometem a higiene oral e ainda combatem o envelhecimento da pele. Uma ótima forma de comer e oferecer gomas sem arrependimentos.

4. Uvas congeladas

Em vez dos habituais doces industrializados, uvas congeladas são uma opção diferente, mas igualmente saborosa e 100% saudável. Opte por colocar algumas uvas, sem grainha, num pote, leve ao congelador e depois é só saborear. Sem adição de açúcares e outras substâncias artificiais, é um doce que faz bem à saúde oral e enche as medidas ao paladar.

5. Gelatina

Por fim, o doce saudável mais conhecido e que não pode faltar é a famosa gelatina. Para celebrar o Halloween, opte por fazer gelatina em formas assustadoras e aproveite os vários sabores disponíveis. Uma opção macia, saborosa, e que preserva a saúde dos sorrisos.