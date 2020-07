Os grãos integrais e as sementes, tal como os os frutos secos e a gema de ovo, são excelentes fontes de vitamina E, um grande antioxidante.

- Gengibre

Previne as náuseas em doentes submetidos a quimioterapia e é benéfico no combate ao cancro da pele.

- Curcuma

Esta planta, de onde se extrai o caril, é útil no tratamento do cancro da pele. Há esperança de que seja também útil no cancro do pâncreas.

- Leguminosas

Muito apreciadas pelos portugueses, contêm vitaminas C, E e carotenoides, que podem proteger de diferentes tipos de cancro, especialmente do estômago e cólon.

- Couves-de-bruxelas

As couves-de-bruxelas, de folha e frisadas são ricas em fibras e antioxidantes, "especialmente as de cor mais escura", especifica o nutricionista.

- Brócolos

Os brócolos são ricos em sulforafano, uma substância que, de acordo com várias investigações científicas internacionais, pode ser eficaz contra o cancro do estômago.

- Azeite

Estudos recentes confirmaram os benefícios do azeite na prevenção e tratamento do cancro da mama.

- Soja e derivados

O tofu e outros derivados de soja e de leguminosas que contêm protease, uma substância química natural que inibe o crescimento tumoral, também integram a lista.

Os alimentos que deve evitar ou, pelo menos, ingerir com (muita) moderação

Ao contrário dos anteriores, os que se seguem, devido à sua composição nutricional, não devem integrar a sua alimentação regular:

- Carnes vermelhas

No topo da lista, figuram a vitela, o borrego e o porco. Limite a sua ingestão a menos de 80 gramas diários. Sempre que puder, substitua-as por peixe ou frango. As calorias contidas na carne não devem exceder os 10% do conteúdo calórico total. Este alimento favorece o risco de cancro de pâncreas, de próstata, de mama, de rins e colorretal.

- Alimentos gordos

O consumo de gorduras deve representar menos de 30% do aporte calórico total. As gorduras saturadas não devem ultrapassar os 10% das calorias totais. As poli-insaturadas têm de ser inferiores a 6%. Estes ingredientes alimentares favorecem o risco de cancro de pulmão, de mama, de endométrio e de próstata e também potenciam, segundo os especialistas, o cancro colorretal.

- Alimentos chamuscados

Coma carne cozinhada no churrasco apenas de vez em quando e evite as partes mais queimadas. Este tipo de cocção produz aminas aromáticas que podem ser carcinogénicas e que aumentam o risco de cancro de estômago e de cancro colorretal.

- Alimentos curados ou fumados

Contêm nitrosaminas, substâncias carcinogénicas. Também não abuse das salsichas e óleo de coco. Estas contêm hidrocarburos aromáticos, que provocam tumores e que, de um modo geral, favorecem o risco de todos os tipos de cancro.

Os suplementos alimentares ajudam a prevenir o cancro?

Se seguir à risca as recomendações alimentares mencionadas, não é necessário tomar suplementos vitamínicos. Aliás, não existe ainda nenhuma evidência científica que demonstre que as vitaminas, tomadas em suplementos, reduzam o risco de desenvolver cancro. O efeito dos suplementos vitamínicos é menor do que o das vitaminas e minerais obtidos pelos alimentos, uma vez que "estão menos bioassimiláveis pelo organismo nesta forma", esclarece Tiago Osório de Barros.

E, mais importante, não modificam os hábitos alimentares que devemos adotar em benefício da nossa saúde, especialmente na luta contra o cancro. No entanto, as pessoas habituadas a seguir, no quotidiano, dietas por motivos de saúde e/ou por hábitos enraízados, como sucede com os vegetarianos convictos, que não lhes assegurem os nutrientes suficientes, devem recorrer a suplementos alimentares. Esse é, pelo menos, o conselho de médicos e nutricionistas de todo o mundo.

Texto: Madalena Alçada Baptista com Tiago Osório de Barros (nutricionista)