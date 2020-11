São um dos principais órgãos do organismo humano. Os pulmões facilitam a troca de gases no sangue. Eliminam o dióxido de carbono (CO2) e ajudam a fixar o oxigénio. Se este órgão falhar deixa de existir uma correta oxigenação, o que pode implicar graves consequências para a saúde. Existem, felizmente, alguns cuidados que pode adotar, no seu dia a dia, que ajudam a presevar a qualidade do funcionamento dos seus pulmões.

Sabia, por exemplo, que os alimentos ricos em vitamina C favorecem o transporte de oxigénio a este órgão? Aposte no seu consumo e descubra, de seguida, mais alguns factos que protegem a sua saúde. Estes são os grandes aliados dos seus pulmões:

- Ferro

Nutriente importante para múltiplas funções no organismo mas também para o transporte de oxigénio recolhido pelo pulmão. Pode encontrá-lo nos vegetais verde-escuros (agrião, couve e salsa, por exemplo), carnes vermelhas (principalmente fígado) e marisco.

- Vitamina A

Presente nas cenouras, alperces, espinafres, abóbora e nabo, protege as paredes pulmonares.

- Vitamina C

Favorece o transporte de oxigénio, estando disponível em todos os tipos de couves, toranja, morangos e couve-flor.

Os adversários dos seus pulmões

Existem comportamentos, muitos deles infelizmente bastante comuns, que prejudicam a sua saúde pulmonar:

- Fumar

O tabagismo é o grande responsável pelo cancro do pulmão e enfizema pulmonar.

- Ambientes muito secos

Tente manter o ar de casa húmido, já que a secura excessiva do ar irrita os brônquios. A este cuidado pode somar a inalação de vapores, juntando-lhes algum tipo de óleo essencial para activar o seu poder balsâmico, mucolítico e expectorante.

- Respirar pela boca

Tente sempre respirar pelo nariz. O pêlo da mucosa nasal é o primeiro filtro por onde o ar passa.

- Conter a tosse

É a forma que os pulmões têm de se depurar corretamente.

Os cuidados a ter com os restantes órgãos

Saiba quais são os nutrientes que os seus órgãos precisam consultando os seguintes artigos:

- Alimente o seu coração

- Alimente o seu cérebro

- Alimente os seus ossos

- Alimente os seus rins

- Alimente o seu aparelho digestivo