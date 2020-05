A ingestão adequada de água também é importante neste momento uma vez que a água permite manter a homeostasia (processo de regulação através do qual o organismo consegue manter a estabilidade do seu equilíbrio) e permite o transporte de nutrientes para as células e a remoção e excreção de resíduos e produtos do metabolismo. Mais: a ingestão adequada de água confere estrutura às nossas células, sendo fundamental para os processos fisiológicos de digestão, absorção, excreção e manutenção da temperatura corporal.

Para os adultos, a ingestão de água deve ser de 1,9 L/dia para homens e de 1,5 L/dia para as mulheres.

A COVID-19 pode passar através dos alimentos?

Quanto à dúvida sobre se a COVID-19 pode ser transmitida através dos alimentos, não há evidência que suporte a transmissão da COVID-19 pelos alimentos. Já antes da confeção é importante realizar a higiene correta das mãos.

A Autoridade Europeia para a Segurança dos Alimentos explicou recentemente que em outros surtos de coronavírus no passado não houve transmissão do vírus através dos alimentos: “Experiências de surtos anteriores de coronavírus, tais como a Síndrome Respiratória Aguda Grave (SARS-CoV) e a Síndrome Respiratória do Médio Oriente (MERS-CoV), mostram que a transmissão pelo consumo de alimentos não ocorreu. Até ao momento não há evidência que sugira que o coronavírus seja diferente a esse respeito”, disse a investigadora-chefe da EFSA, Marta Hugas.

Em suma

- É muito importante seguir as indicações das entidades de saúde relativamente à higiene das mãos e etiqueta respiratória;

- Manter uma boa alimentação e boa hidratação;

- Manter as horas de sono adequadas;

- Manter alguma serenidade.

Um artigo da nutricionista Ana Rita Lopes, coordenadora da Unidade de Nutrição Clínica do Hospital Lusíadas Lisboa.